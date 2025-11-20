Πάτρα: Σταμάτησαν προσωρινά τα έργα φυσικού αερίου στην Οβρυά με εντολή Μπονάνου – Ανάσα για τους οδηγούς

Με άμεση εντολή του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου ανεστάλησαν προσωρινά οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού φυσικού αερίου στην Οβρυά, έπειτα από το απίστευτο κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή. Η διακοπή των εργασιών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να διευκολυνθούν οι οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το ρεπορτάζ της «Π» κατέγραψε εικόνες από απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο: οδηγοί χρειάστηκαν έως και 75 λεπτά για να διανύσουν μόλις τρία χιλιόμετρα, σε μια διαδρομή που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν ξεπερνά τα λίγα λεπτά. Το νέο αυτό «μέτωπο» ταλαιπωρίας δημιουργήθηκε εξαιτίας των εργασιών επί της οδού Ακρωτηρίου, εκεί όπου τοποθετούνταν τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου.

Η κίνηση προς Οβρυά και Παραλία επιβαρύνθηκε ασφυκτικά, με αποτέλεσμα οδηγοί, λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα να σχηματίζουν ουρές εκατοντάδων μέτρων. Τα κορναρίσματα, η ένταση και η αγανάκτηση των οδηγών ήταν εμφανή, καθώς πολλοί βρέθηκαν «κολλημένοι» στο ίδιο σημείο για σχεδόν μία ώρα.

Βλέποντας την έκταση του προβλήματος, ο Χαράλαμπος Μπονάνος έδωσε εντολή να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες ώστε να ανοίξει το οδικό δίκτυο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η απόφαση εφαρμόστηκε μέσα στην ημέρα και η κίνηση σταδιακά επανήλθε σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης αναμένεται να ζητήσει αναπροσαρμογή του προγράμματος εργασιών και λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε η συνέχιση του έργου να μην προκαλέσει αντίστοιχες εικόνες απόλυτου αδιεξόδου. Το έργο του φυσικού αερίου θεωρείται σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, όμως η εκτέλεσή του θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραλύει η καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων.

Οι κάτοικοι της Οβρυάς και οι καθημερινοί χρήστες της οδού Ακρωτηρίου ελπίζουν ότι ο προσωρινός αυτός τερματισμός των εργασιών θα συνοδευτεί από ένα καλύτερο οργανωτικό σχέδιο, που θα επιτρέπει την πρόοδο του έργου χωρίς να επαναληφθούν τα χθεσινά φαινόμενα.

