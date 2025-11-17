Πάτρα: Στεφάνι Πελετίδη στο Παράρτημα – «Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα»

Στις 11 το πρωί της Δευτέρας, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, κατέθεσε στεφάνια στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μαζί του βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, σωματείων και φοιτητικών συλλόγων.

Στο χώρο του Παραρτήματος στεφάνι κατέθεσαν ο δήμαρχος Πατρέων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου και ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, ενώ στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στεφάνι κατέθεσε η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.

Εκεί παρευρέθηκε και ο Δημοσθένης Σαμούρης, ο οποίος τίμησε τη μνήμη του αδελφού του, Γιώργου Σαμούρη, 22χρονου φοιτητή της Παντείου, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών το 1973, στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Κώστα Πελετίδη

«Τα συνθήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, είναι και σήμερα, 52 χρόνια μετά, επίκαιρα όσο ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρέων, προσθέτοντας: «Χρέος μας είναι να λύσουμε την αντίφαση του σήμερα· ενώ υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε λυμένα τα πάντα σχετικά με το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία και την ειρήνη, αυτά παραμένουν ζητούμενο. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να τα κάνουμε πράξη».

Ο κ. Πελετίδης τόνισε πως «κουμάντο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα συνθήματα ζωής» και πρόσθεσε: «Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων και στην πόλη μας, που παρά την τρομοκρατία και τη βία, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και αντιστάθηκαν».

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση το απόγευμα, στις 5:30, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης.

