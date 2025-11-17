Πάτρα: Στεφάνι Πελετίδη στο Παράρτημα – «Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα»

Η Δημοτική Αρχή Πατρέων τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης υπογράμμισε τη διαχρονικότητα των συνθημάτων «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Πάτρα: Στεφάνι Πελετίδη στο Παράρτημα - «Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα»
17 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Στις 11 το πρωί της Δευτέρας, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, κατέθεσε στεφάνια στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μαζί του βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, σωματείων και φοιτητικών συλλόγων.

Στο χώρο του Παραρτήματος στεφάνι κατέθεσαν ο δήμαρχος Πατρέων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου και ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, ενώ στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στεφάνι κατέθεσε η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.

Εκεί παρευρέθηκε και ο Δημοσθένης Σαμούρης, ο οποίος τίμησε τη μνήμη του αδελφού του, Γιώργου Σαμούρη, 22χρονου φοιτητή της Παντείου, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών το 1973, στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Πάτρα: Στεφάνι Πελετίδη στο Παράρτημα - «Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα»

Οι δηλώσεις του δημάρχου Κώστα Πελετίδη

«Τα συνθήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, είναι και σήμερα, 52 χρόνια μετά, επίκαιρα όσο ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρέων, προσθέτοντας: «Χρέος μας είναι να λύσουμε την αντίφαση του σήμερα· ενώ υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε λυμένα τα πάντα σχετικά με το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία και την ειρήνη, αυτά παραμένουν ζητούμενο. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να τα κάνουμε πράξη».

Ο κ. Πελετίδης τόνισε πως «κουμάντο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα συνθήματα ζωής» και πρόσθεσε: «Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων και στην πόλη μας, που παρά την τρομοκρατία και τη βία, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και αντιστάθηκαν».

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση το απόγευμα, στις 5:30, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
15:32 Εναερκτήρια συνάντηση του έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ