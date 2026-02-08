Πάτρα: Πότε αναμένονται εξελίξεις για το νέο δημοτικό σχολείο Αγίου Βασιλείου

08 Φεβ. 2026 18:00
Pelop News

Το σοβαρό και διαχρονικό ζήτημα των ακατάλληλων σχολικών υποδομών στον Αγιο Βασίλειο έφερε στο προσκήνιο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Γρηγόρης Βασιλόπουλος, στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του Δήμου Πατρέων, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να στεγάζονται σε πρόχειρες και ακατάλληλες εγκαταστάσεις.

Οπως επισημαίνεται στην ερώτηση του κ. Βασιλόπουλου, εν έτει 2026 τα δύο σχολεία λειτουργούν σε προκατασκευασμένες αίθουσες, με επικίνδυνους αύλειους χώρους, εξωτερικές τουαλέτες, ανυπαρξία χώρου εκδηλώσεων και κοινό προαύλιο με τον ιερό ναό. Μια εικόνα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνάδει με τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας που οφείλει να έχει ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι από το 2018 έχουν εγκριθεί τα κτιριολογικά προγράμματα για την ανέγερση νέου 10θέσιου Δημοτικού Σχολείου και 2θέσιου Νηπιαγωγείου στην περιοχή Πλατάνι, με δυναμικότητα 180 και 50 μαθητών αντίστοιχα. Η σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας είχε πρωτοκολληθεί κανονικά στον Δήμο Πατρέων, ενώ τον Ιούνιο του 2023 το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήματος και διαβίβασε τον πλήρη φάκελο, μαζί με τη γεωτεχνική μελέτη, στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ).

Παρά ταύτα, όπως τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος. Μάλιστα, αν και στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2024 και 2025 –και προφανώς και για το 2026– υπάρχει σχετικός κωδικός για το έργο, παραμένουν αναπάντητα από τον Σεπτέμβριο του 2024 τα έγγραφα αιτήματα των διευθύνσεων των σχολείων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Βασιλόπουλος έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή, ζητώντας ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες στην ΚΤΥΠ, τις ενέργειες του Δήμου για την επιτάχυνση του έργου, το προβλεπόμενο κόστος κατασκευής, αλλά και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα σχετικά έγγραφα.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ανέφερε ότι ο Δήμος έχει καλύψει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ΚΤΥΠ και ότι από το 2021 υπάρχει πλήρης φάκελος στην Αθήνα για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

«Πήγαμε στην Αθήνα στις 18/2/21 και από τότε έχουν πλήρη φάκελο για να μας παραδώσουν τη μελέτη εφαρμογής. Τελευταία φορά πήγαμε τον Νοέμβριο του 2025. Μας λένε πως τρέχουν και θα το δουν σε 5 μήνες. Υποτίθεται θα είχαμε τα τεύχη στα τέλη του Ιανουαρίου 2026, που θα υπήρχε ο προϋπολογισμός και τα πάντα, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουμε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Τώρα μας λένε ότι οι μελέτες θα είναι έτοιμες στα τέλη Φεβρουαρίου. Κρατάω μικρό καλάθι επειδή έχω ακούσει πολλές φορές χρονοδιαγράμματα» τόνισε ο δήμαρχος.

Ο κ. Πελετίδης δήλωσε επιφυλακτικός ως προς τα χρονοδιαγράμματα, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα απαιτηθεί εξεύρεση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια, ενώ υπογράμμισε ότι οι διευθυντές των σχολείων είναι ενήμεροι.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βασιλόπουλος αντέτεινε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε προέρχονται από τους ίδιους τους διευθυντές, επιμένοντας στην ανάγκη για σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

 

 

 

 

