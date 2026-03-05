Πάτρα: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας – Μένουν οι υπογραφές για το έργο

Η όψη της πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά θα αλλάξει σύντομα και θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πάρκο

Πάτρα: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας - Μένουν οι υπογραφές για το έργο
05 Μαρ. 2026 15:55
Στην τελική ευθεία εισέρχεται το έργο αναβάθμισης της Πλατεία Ελευθερίας (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών, καθώς εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας. Πλέον, απομένουν μόνο οι υπογραφές της σύμβασης για να ξεκινήσει ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, καθώς έρχεται να συμπληρώσει τη μεγάλη ανάπλαση των Προσφυγικών.

Η δημοπρασία αφορούσε έργο προϋπολογισμού 935.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών να έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την 1η Αυγούστου 2024. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, εγκρίθηκε το από 19 Ιανουαρίου 2026 πρακτικό της Επιτροπής και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Σπυρίδων Παπανικολάου & Σία ΟΕ».

Η εταιρεία υπέβαλε προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 19%, διαμορφώνοντας το ποσό της σύμβασης σε 757.350,01 ευρώ με ΦΠΑ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μαζί με τα πρακτικά της διαδικασίας σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς –πλην των οριστικά αποκλεισθέντων– ενώ προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ένστασης. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια προσφυγή, τότε ο ανάδοχος του έργου μπορεί να κληθεί από τον Δήμο για να υπογράψουν τη σύμβαση και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Η πορεία προς την κατακύρωση δεν υπήρξε απρόσκοπτη. Οπως είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ η «Π», η διαδικασία οδηγήθηκε σε νέα παράταση. Η καθυστέρηση αποδόθηκε σε προδικαστική προσφυγή που κατατέθηκε στις 31 Μαρτίου 2025 από τεχνική εταιρεία, η οποία πυροδότησε δικαστικές εξελίξεις και οδήγησε στην απόρριψη μίας προσφοράς. Οι νομικές εκκρεμότητες είχαν ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία ανάθεσης.

Καθώς η ισχύς των οικονομικών προσφορών έληγε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στις 25 Μαρτίου 2026, η προϊσταμένη Αρχή κάλεσε τους δύο εναπομείναντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν την ισχύ τους για επτά επιπλέον μήνες. Οι προσφορές παρατάθηκαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και οι εγγυητικές επιστολές έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας και τελικά την κατακύρωση.

Ένα «πάρκο μνήμης» στην καρδιά των Προσφυγικών

Η ανάπλαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εντάσσεται στη συνολική αναβάθμιση της συνοικίας των Προσφυγικών, όπου τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις.

Η πλατεία οριοθετείται από τις οδούς Πόντου, Προύσσης, Φωκαίας και Περγάμου, με τις οδούς Προύσσης και Περγάμου να λειτουργούν ήδη ως πεζόδρομοι. Το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή δαπέδων και πλακοστρώσεων, συντήρηση και εμπλουτισμό της φύτευσης, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση του φωτισμού και του αστικού εξοπλισμού, σύνδεση με τους γειτονικούς πεζοδρόμους, καθώς και αναδιαμόρφωση της παιδικής χαράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση και ανάδειξη των τεσσάρων μνημείων της πλατείας. Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι ο σεβασμός και η αξιοποίηση της ιστορικής ταυτότητας του χώρου, με τη δημιουργία ενός «πάρκου μνήμης» που θα αναδεικνύει τον συμβολισμό της περιοχής των Προσφυγικών.

Παράλληλα, η πυκνή βλάστηση θα ενισχυθεί, ώστε η πλατεία να λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για τη γειτονιά, προσφέροντας έναν σύγχρονο, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο στους κατοίκους. Με την κατακύρωση του διαγωνισμού, το έργο περνά πλέον από τη φάση της αναμονής στη φάση της υλοποίησης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για την αναζωογόνηση της περιοχής.

