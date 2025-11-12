Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις

Σε αποσαφήνιση των προθέσεών του προχώρησε χθες ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ ΑΕ), απαντώντας στις αντιδράσεις της δημοτικής αρχής Πατρέων, η οποία καταδίκασε την προοπτική ανάπτυξης δραστηριοτήτων υποστήριξης των υπεράκτιων γεωτρήσεων υδρογονανθράκων στο βόρειο λιμάνι.

Η ανακοίνωση του ΟΛΠΑ ήρθε σε συνέχεια δημόσιας τοποθέτησης του Δήμου, που ακολούθησε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος». Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν ήταν αυθαίρετο, καθώς στηριζόταν στο εγκεκριμένο master plan του λιμένα, στο οποίο γίνεται ρητή μνεία για «χερσαίες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και διαχείρισης μιγμάτων υποθαλάσσιων γεωτρήσεων», τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει στην πρώτη περίπτωση, ότι η προσωρινή χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων «δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στους ελεύθερους χώρους του προβλήτα Αστιγγος και του βόρειου προβλήτα», καθώς εκεί εντοπίζονται διαθέσιμες εκτάσεις. Παρόλα αυτά, στο ίδιο έγγραφο καταγράφεται ρητά και ως τεχνικά ενδεδειγμένη και η επιλογή του Νότιου Λιμένα, όπου «οι διαθέσιμοι χερσαίοι χώροι όπισθεν της πρώτης νηοδόχου κρίνονται απολύτως κατάλληλοι για τη δημιουργία βάσης υποστήριξης, χωρίς να απαιτείται εξέταση εναλλακτικών θέσεων».

Παρόλα αυτά, ο ΟΛΠΑ, με χθεσινή του ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο: «Η βάση υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων έχει εξ αρχής προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας. Ποτέ δεν υπήρξε σχεδιασμός ή πρόθεση εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι «η χωροθέτηση της βάσης στο Νότιο Λιμάνι αποτελεί εγκεκριμένη και τεχνικά κατάλληλη επιλογή, καθώς διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές. Ποτέ δεν υπήρξε σχεδιασμός ή πρόθεση εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης η θέση της βάσης ήταν και παραμένει στο Νότιο Λιμάνι. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και σε πλήρη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και προδιαγραφές.

Η διαδικασία εποπτεύεται θεσμικά από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας, της ασφάλειας και της ομαλής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών παραμένει προσηλωμένος στον ρόλο του ως αναπτυξιακή πύλη της Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας έργα που ενισχύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια και την τοπική οικονομία, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή εξέφρασε την αντίθεσή της σε κάθε προοπτική χωροθέτησης τέτοιων δραστηριοτήτων στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, επικαλούμενη τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς και στελέχη του ναυτιλιακού τομέα, η δημιουργία βάσης υποστήριξης των γεωτρήσεων συνιστά μια στρατηγική ευκαιρία για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Θα μπορούσε να δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας, να τονώσει τις τοπικές επιχειρήσεις και να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η Πάτρα, άλλωστε, ιστορικά αποτέλεσε πύλη ανάπτυξης και εμπορικό κόμβο της Δυτικής Ελλάδας. Η αξιοποίηση του λιμανιού ως κόμβου υποστήριξης ενεργειακών έργων μεγάλης εμβέλειας, όπως οι υπεράκτιες γεωτρήσεις, όχι μόνο δεν αναιρεί, αλλά ενισχύει αυτόν τον ρόλο.

