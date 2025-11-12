Πάτρα: Στο πλευρό των συνταξιούχων η Δημοτική Αρχή – Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Γεωργίου
Με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής Πατρών πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου το συλλαλητήριο των συνταξιούχων από όλη τη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για αξιοπρεπείς συντάξεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.
Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα, συμμετείχε σήμερα το πρωί, στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων απ’ όλη την Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου.
Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζοντας τον αγώνα, για αξιοπρεπείς συντάξεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.
Η Δημοτική Αρχή, στηρίζοντας τον αγώνα τους, διεκδικεί μαζί τους, πραγματικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά τους, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης και παράλληλα, ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News