Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή

Την αντίθεσή της στην ποινή που επιβλήθηκε στον έφεδρο αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων Τζούδα Παναγιώτη εκφράζει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη τιμωρία. Όπως σημειώνει, στον έφεδρο αξιωματικό επιβλήθηκαν 15 ημέρες φυλάκιση και παράλληλα αποφασίστηκε η αποπομπή του από τις ειδικές δυνάμεις, επειδή χαιρέτισε και συμμετείχε σε κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου ενάντια, όπως αναφέρεται, στον «προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου», στο μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα.

Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι φαντάροι σε όλη τη χώρα, παιδιά εργατικών και λαϊκών οικογενειών, εργαζομένων και αγροτών, έκαναν το αυτονόητο, στεκόμενοι στο πλευρό των οικογενειών και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, στη μάχη που δίνεται για επιβίωση και για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής.

Όπως τονίζεται, οι στρατευμένοι συνεχίζουν να αγωνίζονται τόσο μέσα όσο και έξω από τα στρατόπεδα για όσα έχουν ανάγκη, υπερασπίζοντας, κατά τη διατύπωση της ανακοίνωσης, «την πατρίδα του λαού» και τη ζωή του.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή καταγγέλλει ένα κλίμα πίεσης και σιωπής, υποστηρίζοντας ότι στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος» επιχειρείται να επιβληθεί ανοχή απέναντι σε αντιλαϊκές πολιτικές, στους προϋπολογισμούς λιτότητας, στα πλεονάσματα και στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές συγκρούσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι όποιος αντιδρά και σηκώνει κεφάλι τιμωρείται, την ώρα που -όπως υπογραμμίζεται- το κόστος μεταφέρεται ξανά στην κοινωνία, στους εργαζόμενους, στη νεολαία και συνολικά στον λαό.

Η ανακοίνωση κλείνει με ρητή έκφραση στήριξης προς τον έφεδρο αξιωματικό Τζούδα Παναγιώτη, με τη Δημοτική Αρχή να δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



