Πάτρα: Στο σφυρί κατασχεμένα αλιευτικά εργαλεία στο Νότιο Λιμάνι

Σε διαδικασία εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών προχωρά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, το οποίο προκήρυξε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για σειρά ειδών που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων επιβολής προστίμων της υπηρεσίας. Η σχετική διακήρυξη φέρει ημερομηνία 26 Μαρτίου 2026.

Στον κατάλογο των ειδών που πρόκειται να εκποιηθούν περιλαμβάνονται ένα ψαροντούφεκο, 100 μέτρα απλάδια δίχτυα, 342 αγκίστρια με ένα κοφινέλο, 400 μέτρα μανωμένα δίχτυα, ακόμη 150 αγκίστρια με ένα κοφινέλο, δύο παρτίδες των 500 μέτρων μανωμένων διχτύων, άλλη μία των 100 μέτρων, καθώς και ακόμη 150 αγκίστρια με ένα κοφινέλο.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον αίθριο χώρο κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο του Νοτίου Λιμένα Πατρών, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα προς εκποίηση είδη από τις 09:30 έως την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, όσοι λάβουν μέρος αποδέχονται πλήρως τη διακήρυξη και θεωρείται ότι έχουν γνώση του είδους, της ποιότητας και της κατάστασης των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που θα δημοπρατηθούν. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι το Δημόσιο δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, την κατάσταση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των ειδών.

Η διακήρυξη προβλέπει επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία για μέρος των αντικειμένων, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, επίσης στις 10:00, και εφόσον υπάρξουν ξανά αδιάθετα είδη, θα ακολουθήσει νέα επανάληψη την Παρασκευή 3 Απριλίου, την ίδια ώρα.

Ο τελευταίος πλειοδότης, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το αντίτιμο του εκπλειστηριάσματος, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Παράλληλα, οφείλει να παραλάβει και να απομακρύνει αμέσως τα είδη που αγόρασε από τον χώρο φύλαξής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



