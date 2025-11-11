Πάτρα: Στον Ανακριτή σήμερα οι μαθητές – διακινητές ναρκωτικών σε σχολείο

Οι δυο ανήλικοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο στην Κάτω Αχαΐας. Μαθητής 13 ετών κατέρρευσε μετά από «τσιγάρο».

Πάτρα: Στον Ανακριτή σήμερα οι μαθητές - διακινητές ναρκωτικών σε σχολείο
11 Νοέ. 2025 8:56
Pelop News

Στα Δικαστήρια Πατρών προκειμένου ν’ απολογηθούν θα μεταφερθούν σήμερα Τρίτη 11/11/2025,  οι δυο ανήλικοι που συνελήφθησαν για εμπορία ναρκωτικών μετά από την κατάρρευση 13χρονου εντός σχολείου, στην Κάτω Αχαΐα, μετά από χρήση τσιγάρου κάνναβης.

Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους

Ο µαθητής Γυµνασίου εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εµφανίζοντας σπασµούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήµατος. Αµέσως ενηµερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σηµείο, παρέλαβε τον µαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακοµίσθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, προκειµένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα

Για το συµβάν επελήφθη η Αστυνοµία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συµβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο µαθητής, µετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) µέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συµπτώµατα, όπως σπασµούς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις 15χρονων μαθητών που φέρονται να έδωσαν χασίς στον 13χρονο. Ο ένας εκ των δύο 15χρονων είχε και στο παρελθόν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών.
