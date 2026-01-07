Πάτρα: Συμπλοκή και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Άμεσα στο σημείο προσήλθαν μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμμωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υπάρχει άτομο που έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου

Πάτρα: Συμπλοκή και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης
07 Ιαν. 2026 22:39
Pelop News

Πολύ σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή ατόμων είχαμε σήμερα (7/1/2026) το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθο  στην Πάτρα. Ταυτόχρονα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση της αστυνομίας.

Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ

Άμεσα στο σημείο προσήλθαν μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμμωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υπάρχει άτομο που έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Πάντως όπως γνωστοποιήθηκε υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι εμπλεκόμενοι είναι άτομα ρομά.  Μάλιστα η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Πλέον ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία για να αποτραπεί μεγαλύτερη ένταση..

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Τι ισχύει για τις χειμερινές εκπτώσεις, τι περιμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές
23:39 Δείτε τον Λιονέλ Μέσι να «καίγεται» στο TikTok, ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Αυτός είναι ο κόκκινος (κυριολεκτικά) χυμός που βελτιώνει την κυκλοφορία και δυναμώνει το μυαλό
22:51 Ο πρώτος αγώνας με live περιγραφή με ΑΙ
22:40 Μαλέσκου: «Δεν μου αρέσει πια να βλέπω το Survivor, δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση»
22:39 Πάτρα: Συμπλοκή και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης
22:30 ΕΟΚ: Επίσημη η αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς, τι ισχύει με τα αποτελέσματά της
22:21 Μήνυμα Ζελένσκι: Το 2026 χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία
22:15 Το ατύχημα που είχε ο Λιάγκας τον «έστειλε» στο νοσοκομείο
22:06 «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε», Ρωσία-ΗΠΑ σε μια λεπτή γραμμή με …φόντο τη Βενεζουέλα
22:00 Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21:50 Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Μαρινάκης: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους»
21:31 Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
21:21 Σέινμπαουμ: «Το Μεξικό είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα»
21:11 Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων
21:00 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Περιορισμένη επενδυτική παρουσία με λίγες αχαϊκές βιομηχανίες
20:51 Στην…αντεπίθεση ο Βαρουφάκης: Μεσουρανούν η υποκρισία και το ψέμα
20:41 «Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού
20:31 Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ