Πάτρα: Συμπλοκή και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Πολύ σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή ατόμων είχαμε σήμερα (7/1/2026) το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθο στην Πάτρα. Ταυτόχρονα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση της αστυνομίας.

Άμεσα στο σημείο προσήλθαν μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμμωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υπάρχει άτομο που έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Πάντως όπως γνωστοποιήθηκε υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι εμπλεκόμενοι είναι άτομα ρομά. Μάλιστα η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Πλέον ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία για να αποτραπεί μεγαλύτερη ένταση..

