Πάτρα: Συλλαλητήριο για τον Προϋπολογισμό από το Εργατικό Κέντρο

Συλλαλητήριο για τον προϋπολογισμό, την προσεχή Τρίτη 16/12/2025, έχει προγραμματίσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 συνεχίζει την ίδια βαθιά ταξική πολιτική, που διαχρονικά υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και πριν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιεί τη στρατηγική του κεφαλαίου, που οξύνει την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την ανασφάλεια για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Πίσω από τα συνθήματα της κυβέρνησης περί «ανάπτυξης που υπηρετεί τη βελτίωση της ζωής των πολιτών» κρύβεται ότι αυτή η ανάπτυξη είναι καπιταλιστική και επομένως άδικη και αντιλαϊκή. Ο νέος προϋπολογισμός φέρνει ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης και βαθύτερη προσαρμογή στις επιταγές της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δηλαδή στην πολεμική οικονομία και τις ανάγκες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Η φοροληστεία απογειώνεται: 73,5 δισ. ευρώ άμεσοι και έμμεσοι φόροι, με το 95% να επιβαρύνει ξανά τους εργαζόμενους, ενώ η «ελάφρυνση» για όσους έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν ξεπερνά μισό ευρώ την ημέρα. Το ματωμένο πλεόνασμα ξεπερνά τα 11 δισ., την ώρα που βασικές κοινωνικές ανάγκες – νερό, Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, πολιτική προστασία – αντιμετωπίζονται ως κόστος για το κράτος αλλά και ως ευκαιρίες κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ίδια στιγμή το κράτος χαρίζει δισ. στους μονοπωλιακούς ομίλους, ιδιαίτερα της πολεμικής βιομηχανίας: 21 δισ. για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία και εκπτώσεις φόρου 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και οπλικών συστημάτων.

Οι ΝΑΤΟϊκές δαπάνες φτάνουν το 5% του ΑΕΠ. Οι βιομήχανοι εξασφαλίζουν φθηνό ρεύμα και νέες επιδοτήσεις, οι τραπεζίτες διατηρούν τους «αναβαλλόμενους φόρους» για να ξεσπιτώνουν τον λαό, ενώ οι εφοπλιστές απολαμβάνουν δεκάδες φοροαπαλλαγές και νέα πακέτα χρηματοδότησης. Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δεν «υπάρχει σάλιο» για αφορολόγητο πετρέλαιο, αλλά για τους εφοπλιστές αυτό είναι προ πολλού δεδομένο, ενώ η κυβέρνηση έχει προβλέψει άλλα 300 εκατ. στον νέο προϋπολογισμό, για να «πρασινίσουν» τα φτωχαδάκια οι εφοπλιστές τον στόλο τους.

Ο προϋπολογισμός πατά πάνω στο αντεργατικό πλαίσιο που έχουν θεσπίσει ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ δεκαετίες τώρα: 13ωρο, διευθέτηση χρόνου εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και κατάργηση του 8ώρου. Σ’ αυτό το φόντο έρχεται και η συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοσίας – ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Παρόλα τα πανηγύρια για να ξεγελάσουν τον λαό, παραμένει το πάγωμα των τριετιών, παραμένει η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, δεν εξασφαλίζονται οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αφού εξακολουθεί ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας. Στόχος είναι να παραμείνουν παγωμένοι και στα ελάχιστα όρια οι κλαδικοί μισθοί, όπως ακριβώς γίνεται με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Για αυτό πανηγυρίζουν οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες και μαζί τους η ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που αναγορεύεται η τελευταία σε τοποτηρητή των συλλογικών συμβάσεων και σε νεκροθάφτη κάθε διεκδίκησης για πραγματικές αυξήσεις.

Μπροστά σε αυτή τη νέα αντιλαϊκή καταιγίδα, χρειάζεται να δυναμώσει η οργάνωση και η συμμετοχή στα συνδικάτα, η ίδρυση νέων σωματείων και η αλλαγή συσχετισμών σε κάθε συνδικαλιστικό φορέα. Μόνο έτσι μπορεί να ισχυροποιηθεί ένας αγώνας που θα διεκδικεί αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, 7ωρο–5ήμερο–35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας και πραγματικές κατακτήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Δυναμώνουμε και την αλληλεγγύη στους αγρότες που παλεύουν ενάντια στην ΚΑΠ, γιατί ο κοινός αγώνας για εισόδημα, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα και ζωή με δικαιώματα είναι ενιαίος.

Η ζωή μας δεν χωρά στα κέρδη τους ούτε στα πολεμικά τους σχέδια. Τώρα δυναμώνουμε την πάλη και περνάμε στην αντεπίθεση.

Διεκδικούμε:

• Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτερου μισθού στα 1.000 ευρώ.

• Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

• Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

• Επαναφορά κατακτήσεων, όπως οι τριετίες συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 – 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια και η συρροή, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή υπερωριών.

• Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%.

• Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

• Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

• Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες.

• Ανασύσταση του ΟΕΚ για σύγχρονη και φθηνή κατοικία.

• Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσιες μαζικές μεταφορές.

• Καμία συμμετοχή στους ΕυρωΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 18:00 ΣΤΟ E.K.Π

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!»

