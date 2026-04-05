Πάτρα: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικο

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (04/04), μετά από οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή της Αρόης. Η υπόθεση αφορούσε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανήλικο και παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 17χρονο ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικά από δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 25 ετών. Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των δύο αδελφών, όπου οι αρχές εντόπισαν περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Εκτός από τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για διακίνηση και τον 17χρονο για κατοχή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη μητέρα του ανήλικου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, στις 03-04-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Πατρών, δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος για κατοχή ναρκωτικών και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο ανήλικος προμηθεύτηκε ναρκωτική ουσία από έναν εκ των κατηγορουμένων και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή

του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους περίπου -0,5- γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους

-57,60- γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των -280- ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

