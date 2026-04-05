Πάτρα: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικο

05 Απρ. 2026 10:03
Pelop News

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (04/04), μετά από οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή της Αρόης. Η υπόθεση αφορούσε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανήλικο και παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 17χρονο ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικά από δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 25 ετών. Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των δύο αδελφών, όπου οι αρχές εντόπισαν περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Εκτός από τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για διακίνηση και τον 17χρονο για κατοχή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη μητέρα του ανήλικου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, στις 03-04-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Πατρών, δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος για κατοχή ναρκωτικών και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο ανήλικος προμηθεύτηκε ναρκωτική ουσία από έναν εκ των κατηγορουμένων και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή
του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους περίπου -0,5- γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους
-57,60- γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των -280- ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ