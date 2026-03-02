Πάτρα: Σύλληψη 15χρονου με αναδιπλούμενο μαχαίρι – Στα κρατητήρια και οι γονείς του

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν και οι γονείς του.

Πάτρα: Σύλληψη 15χρονου με αναδιπλούμενο μαχαίρι – Στα κρατητήρια και οι γονείς του
02 Μαρ. 2026 11:55
Pelop News

Ένας 15χρονος συνελήφθη προχθές το βράδυ στην Πάτρα, όταν σε αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν το αντικείμενο στην κατοχή του ανηλίκου και το κατέσχεσαν.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του 15χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

