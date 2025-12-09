Πάτρα: Σύλληψη άνδρα μετά από εντοπισμό φυσιγγίων στο σπίτι του

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

