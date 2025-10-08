Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε αυτοκίνητο στο παλιό λιμάνι ΦΩΤΟ

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, μετά από κλήση για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης 8/10/2025.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο ύψος της εισόδου του παλιού λιμανιού της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Οθωνος Αμαλίας και Γούναρη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα.

