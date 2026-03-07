Πάτρα: Συναγερμός και λήξη για φωτιά στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείο, ΒΙΝΤΕΟ

Έγκαιρη η παρέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

07 Μαρ. 2026 21:17
Pelop News

Στην Πάτρα σήμανε συναγερμός σήμερα Σάββατο(7/2/2-026) από την Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, καθώς εκεί υπήρχαν απορρίμματα και παλιά στρώματα, που γρήγορα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Όμως ευτυχώς άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα αι 5 άνδρες. Έτσι  η φωτιά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και ακολούθως κατασβέστηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μάλιστα ήδη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο.

