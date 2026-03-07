Πάτρα: Συναγερμός και λήξη για φωτιά στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείο, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα σήμανε συναγερμός σήμερα Σάββατο(7/2/2-026) από την Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείου.

Τι ανακοίνωσε η Αστυνομία για τη ληστεία στη Μανολάδα

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, καθώς εκεί υπήρχαν απορρίμματα και παλιά στρώματα, που γρήγορα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Όμως ευτυχώς άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα αι 5 άνδρες. Έτσι η φωτιά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και ακολούθως κατασβέστηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μάλιστα ήδη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



