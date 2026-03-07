Τι ανακοίνωσε η Αστυνομία για τη ληστεία στη Μανολάδα

Από την ΕΛΑΣ εκδόθηκε αναλυτικό ενημερωτικό για τη ληστεία σε βάρος αλλοδαπού στη Μανολάδα της Ηλείας.

Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση πορνογραφίας του πρώην μαιευτήρα στην Πάτρα, πότε και γιατί θα οδηγηθεί στον Ανακριτή

Αναλυτικά:

«Συνελήφθησαν στις 07-03-2026 σε περιοχές της Ηλείας, από αστυνομικούς

του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας και της Ομάδας Πρόληψης και

Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), τρεις αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων

σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία αλλοδαπού άνδρα, στις 06-03-2026 στη

Μανολάδα Ηλείας, τρεις αλλοδαποί, ενεργώντας από κοινού, με το πρόσχημα

ότι φίλος τους αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, τον επιβίβασαν σε

αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική παραθαλάσσια τοποθεσία στην

περιοχή Κουνουπελάκι.

Εκεί τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ στη

συνέχεια του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και το διαβατήριό

του.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αναζητήσεων και ερευνών, εντόπισαν και

συνέλαβαν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον

παθόντα, ενώ σε συνέχεια των ερευνών, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας

εντόπισαν και συνέλαβαν στον Καρδαμά Ηλείας τον τρίτο κατηγορούμενο,

στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αφαιρεθέν διαβατήριο του παθόντα, το

οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας /

Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το

Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



