Πάτρα: Συναγερμός στα Δικαστήρια μετά από τηλεφώνημα για βόμβα ΦΩΤΟ

Νεότερη ενημέρωση: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των εξειδικευμένων αστυνομικών στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός ή οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου, ο συναγερμός έληξε και οι υπηρεσίες επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία.

Πρώτη ενημέρωση: Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι αρχές στην Πάτρα, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά, με δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο να απομακρύνονται με ασφάλεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή ρυθμίστηκε προσωρινά, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για φάρσα ή για πραγματική απειλή.

