Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη

Από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε χθες το βράδυ την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κλείνοντας τις εργασίες της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Δυτικής Ελλάδας του κόμματος.

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι για το ΠΑΣΟΚ κεντρική προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με επίκεντρο την οικονομία και θέματα διαφθοράς.

Απευθυνόμενος σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες και το στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και για την πορεία της χώρας συνολικά, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η δημόσια υγεία και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Παράλληλα, παρουσίασε τα συμπεράσματα των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων της Συνδιάσκεψης, που καλύπτουν ενέργεια, υποδομές, παιδεία, αγροτική ανάπτυξη, υγεία και κοινωνική προστασία.

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, επικεντρώνοντας σε οικονομία και θέματα διαφθοράς.

«Νέα Δημοκρατία και στρατευμένη δημοσιογραφία προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «η ΝΔ είναι ταύτιση με τη διαφθορά. Οταν ένα σκάνδαλο δεν οδηγεί κανέναν στη δικαιοσύνη, το μήνυμα είναι καθαρό. Αυτό το μήνυμα στέλνει ο Κ. Μητσοτάκης (…) Εμείς θα βάλουμε ένα τέλος. Θα είναι το τέλος της διαφθοράς και της ασυδοσίας. Θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ενώ έκανε λόγο για σεισάχθεια, προχώρησε στην πώληση των κόκκινων δανείων σε funds.

Η ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη σηματοδοτεί ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για το κόμμα, καθώς οι τοποθετήσεις του αναμένεται να καθορίσουν τη στρατηγική και τις επόμενες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Δυτική Ελλάδα και σε εθνικό επίπεδο.

Στελέχη ζητούν νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Οι εργασίες της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη Δυτική Ελλάδα, άνοιξαν χθες το απόγευμα με ισχυρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, με τον πρώτο θεματικό άξονα για την Παιδεία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί στο να καταστεί σαφές «πώς θα αλλάξει η ζωή του πολίτη με ένα ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση».

Με προσωπικό τόνο, ο κ. Γερουλάνος χρησιμοποίησε τη δική του εμπειρία για να περιγράψει τις παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. «Εγώ εκπροσωπώ την αποτυχία του ελληνικού σχολείου» είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αναγκάστηκε να φύγει στις ΗΠΑ για να βρει ευκαιρίες που δεν του προσέφερε το ελληνικό δημόσιο σύστημα. «Εγώ είχα την πολυτέλεια να πάω στο εξωτερικό. Τα άλλα παιδιά την έχουν; Εχει η Ελλάδα την πολυτέλεια να τα χάνει;» διερωτήθηκε και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «ψευτοδιλήμματα» ως προς το αν η παιδεία είναι δημόσια ή ιδιωτική, τονίζοντας ότι «και στα δύο συστήματα, τα παιδιά συχνά νιώθουν πως δεν έχουν πραγματικές επιλογές».

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Παιδεία οφείλει να αποτελεί εθνική και κυβερνητική προτεραιότητα. Ασκησε κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει την εκπαίδευση «πελατειακά» και ως πρόσχημα για συνταγματικές αλλαγές, ενώ υπενθύμισε ότι «όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Παπανδρέου στάθηκε ιδιαίτερα στους χαμηλούς διεθνείς δείκτες της χώρας στην εκπαίδευση και τόνισε την ανάγκη ενός νέου εξεταστικού συστήματος, την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και μια στρατηγική διά βίου μάθησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα σχολεία πρέπει «να απελευθερωθούν από τον κρατισμό και τον συγκεντρωτισμό» και να μετατραπούν σε πυρήνες ανάπτυξης κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερα αιχμηρή και πολιτικά φορτισμένη ήταν η παρέμβαση του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, καθηγητή και αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, δεν δίστασε να επισημάνει ότι «η εικόνα της αίθουσας αποπνέει υποτονικό κλίμα», υπογραμμίζοντας πως το κόμμα πρέπει «να βγει στο φως» και να προσφέρει στη κοινωνία ένα νέο αφήγημα που θα απαντά στις αγωνίες των πολιτών. Οπως ανέφερε, «η κοινωνία χρειάζεται στοχευμένες πολιτικές στην παιδεία, με ξεκάθαρο προσανατολισμό και ολοκληρωμένη πρόταση».

Μιλώντας «για το όλον ΠΑΣΟΚ», προειδοποίησε ότι «αν ο προοδευτικός χώρος παραμείνει διασπασμένος, αμήχανος και ανίκανος να αρθρώσει πλειοψηφικό λόγο, η δεξιά ηγεμονία δεν πρόκειται να ανατραπεί μόνο με κριτική».

Η Κατερίνα Σολωμού υπογράμμισε ότι ο δημόσιος διάλογος για τη Δυτική Ελλάδα αποτελεί πράξη πολιτικής ευθύνης και απόδειξη πως το ΠΑΣΟΚ παραμένει πρωταγωνιστής στον προγραμματικό λόγο.

Εστίασε στην πλήρη απουσία εθνικής λιμενικής πολιτικής για τα 33 λιμάνια της περιοχής, χαρακτηρίζοντας αναξιοποίητα κρίσιμα σημεία όπως Πάτρα και Κατάκολο, λόγω ξεπερασμένων συμβάσεων και πελατειακής λογικής Υπερταμείου και κυβέρνησης. Πρότεινε ευρωπαϊκό μοντέλο οργάνωσης, συνέργειες με αυτοδιοίκηση και σύνδεση λιμανιών με την πραγματική οικονομία.

Τόνισε επίσης τις μεγάλες ανεπάρκειες στις υποδομές, από οδικούς άξονες και σιδηρόδρομο έως τη σύνδεση λιμανιών και αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι ανάπτυξη χωρίς σύγχρονο δίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει. Στον τουρισμό ανέδειξε το χαμηλό μερίδιο της περιοχής παρά τις δυνατότητες, ενώ στην εκπαίδευση ζήτησε αναβάθμιση υποδομών, ψηφιοποίηση, στελέχωση ειδικοτήτων και καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου.

Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τόνισε ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που, με στοχευμένη αξιοποίηση, μπορούν να την καταστήσουν πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης.

Κατηγόρησε όμως την παρούσα περιφερειακή αρχή ότι στα έξι χρόνια θητείας της έχει οδηγήσει τη Δυτική Ελλάδα σε στασιμότητα, λειτουργώντας ως «μακρύ χέρι του Μαξίμου» και καθιερώνοντας τη μετριότητα ως κανονικότητα.

Υπογράμμισε ότι η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία αποτελούν μια ενιαία περιφέρεια με κοινές ανάγκες και μεγάλες δυνατότητες, η οποία δικαιούται περισσότερα από όσα έχει λάβει έως σήμερα. Παρουσίασε τη συνάντηση ως ένδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ ανακτά δυναμική, ενώνει τις δυνάμεις του και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία. Εξέφρασε αισιοδοξία και ετοιμότητα για το μέλλον, με σχέδιο και όραμα, επιμένοντας ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

