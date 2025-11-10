Πάτρα: Συνέχεια σήμερα της δίκης για εκβιασμό του αντιπεριφερειάρχη Κοροβέση

Στο Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας θα συνεχιστεί σήμερα Δευτέρα 10/11/2025, η δίκη της υπόθεσης εκβίασης σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση.

Δίκη Κοροβέση: Μαραθώνια η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη για εκβιασμούς, «Δεν άντεχα άλλο»

Στο εδώλιο βρέθηκαν οι δυο προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 36 και 45 ετών, τρεις δικηγόροι και ένας ιδιώτης, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας να δικαστούν για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Οι δύο προφυλακισμένοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, θα δικαστούν για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σημειώνεται, επίσης, πως σε όλους τους κατηγορούμενους έχει αποδοθεί η κατηγορία της σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος.

