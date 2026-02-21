Πάτρα: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 44χρονο ψαρά – Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Γλαύκο

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου ψαρά που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Πάτρα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες χωρίς έως τώρα αποτέλεσμα.

Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13χρονο γιο του, όταν – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες – αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να το επιλύσει. Από εκείνη τη στιγμή δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Ο ανήλικος ειδοποίησε αρχικά τη μητέρα του και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με το Λιμενικό να οργανώνει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και δυνάμεων από ξηράς.

Το ενδιαφέρον των ερευνών επικεντρώνεται τόσο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο λιμάνι και τις εκβολές του Γλαύκου όσο και στην ευρύτερη παράκτια ζώνη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να ρίχνει φως στην τύχη του 44χρονου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η αγωνία των συγγενών και της τοπικής κοινωνίας παραμένει έντονη μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

