Πάτρα: Συνεχίζεται η δίκη γνωστού γυναικολόγου – Στο εδώλιο για τον θάνατο αγέννητου παιδιού

Συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η δίκη με κατηγορούμενο γνωστό γυναικολόγο της πόλης για διακοπή κύησης από αμέλεια τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020. Το ζευγάρι Πατρινών, μετά από προηγούμενες αποτυχημένες εγκυμοσύνες, παρακολουθούσε με ιδιαίτερη προσοχή την κύηση της γυναίκας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ιατρού. Όμως, καθώς η εγκυμοσύνη πλησίαζε στο τέλος της, οι εξετάσεις έδειξαν ανησυχητικά ευρήματα. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις τους, το ζευγάρι έλαβε καθησυχαστικές απαντήσεις ότι «όλα είναι φυσιολογικά».

Η τραγική κατάληξη σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν τον προγραμματισμένο τοκετό, όταν διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο δεν είχε καρδιακό παλμό. Το νεογνό γεννήθηκε νεκρό, βυθίζοντας τους γονείς στο πένθος. Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρίσκονται οι καταγγελίες ότι ο κατηγορούμενος γιατρός δεν αξιολόγησε ορθά τα υπερηχογραφήματα των τελευταίων ημερών, δεν ανταποκρίθηκε στα παράπονα της εγκύου και ανέβαλε τον τοκετό, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Από την πλευρά του, ο γυναικολόγος και οι μάρτυρες υπεράσπισής του αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η απώλεια οφείλεται σε υποκείμενο νόσημα της μητέρας, καθώς η γυναίκα πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, που θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας στην κύηση. Το ζευγάρι είχε ζητήσει νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Περικλής Πασχάκης, είχε δηλώσει στην «Π»: «Το κατηγορητήριο αποδίδει στον κατηγορούμενο συγκεκριμένες παραλείψεις , οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του εμβρύου με κύρια την καθυστέρηση έγκαιρης διενέργειας του τοκετού για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του ζεύγους.

Με τη βοήθεια του τεχνικού μας σύμβουλου Παντελή Αλεξάνδρου αναδεικνύουμε στο ακροατήριο τις παραλείψεις αυτές και την αιτιώδη σύνδεσή τους με το τραγικό αποτέλεσμα, που αποτελεί μια από τις χειρότερες εμπειρίες που μπορεί να βιώσει μια μάνα, να βγάλουν δηλαδή το παιδί από τα σπλάχνα της νεκρό».

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση μαρτύρων, καθώς το δικαστήριο καλείται να αξιολογήσει αντικρουόμενες ιατρικές εκθέσεις και καταθέσεις, σε μια υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο ευαίσθητες πτυχές της ιατρικής ευθύνης και της ανθρώπινης απώλειας.

