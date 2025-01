Πάτρα: Συνεδριάζει στις 28 Ιανουαρίου η δημοτική επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, ώρα 09:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα:

1. α) Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 Δήμου Πατρέων, β) Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2025 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

2. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πατρέων στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Digital solutions to foster participative design, planning and management of buildings, neighbourhoods and urban districts (Built4People Partnership)» στην Πρόσκληση του Προγράμματος HORIZON-CL5-2024-D4-02-05 (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης για το έργο: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική ανάπλαση Περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Π.Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

4. Α) Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΤ 1104 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (εισηγητής: Π.Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) Ανοιχτής Δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 210481 (εισηγητής: Π.Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

6. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

7. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στο κατάστημα ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, επί της οδού ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 51, ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, α.α. Π. Γεωργιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

8. Ανάκληση Άδειας Κ.Y.E. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, α.α. Π. Γεωργιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και ορθή επαναβεβαίωση (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

10. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

11. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

12. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΟΪΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

13. Διαγραφή οφειλής (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

14. Διαγραφή οφειλής (ΣΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

15. Διαγραφή οφειλής (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

16. Διαγραφή οφειλής (ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

