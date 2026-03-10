Πάτρα: Συνελήφθη 16χρονος για σωματική βλάβη σε 13χρονο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο 16χρονος, χθες το μεσημέρι, προσέγγισε 13χρονο σε πλατεία και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιές και με λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

