Πάτρα: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κλέβει αντικείμενα από μοτοσικλέτα

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, όταν διαπιστώθηκε ότι αφαιρούσε αντικείμενα από δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Η σύλληψη έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον άνδρα τη στιγμή της πράξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει κατασχέθηκαν άμεσα.

Στη συνέχεια, τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

