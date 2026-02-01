Πάτρα: Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων
Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία του ΟΛΠΑ με εκπρόσωπους της Περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και του ΟΛΠΑ ώστε να καταθέσουν όλοι την άποψη τους.
Τα επαναλαμβανόμενα πλημμηρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαιών που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει σήμερα ξανά ο δρόμος λόγω της έντονης βροχής με αποτέλεσμα να έχουμε μποτιλιάρισμα κινητοποίησε τις αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη.
Η σύσκεψη γίνεται με πρωτοβουλία του Αντιπερειφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη με στόχο βρεθεί μια στο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται εδώ και χρόνια και συχνά ταλαιπωρεί τους πολίτες.
Πάτρα: Έκλεισε ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω του νερού
Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία του ΟΛΠΑ με εκπρόσωπους της Περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και του ΟΛΠΑ ώστε να καταθέσουν όλοι την άποψη τους.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News