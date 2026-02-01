Πάτρα: Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων

Τα επαναλαμβανόμενα πλημμηρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαιών που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει σήμερα ξανά ο δρόμος λόγω της έντονης βροχής με αποτέλεσμα να έχουμε μποτιλιάρισμα κινητοποίησε τις αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη.

Η σύσκεψη γίνεται με πρωτοβουλία του Αντιπερειφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη με στόχο βρεθεί μια στο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται εδώ και χρόνια και συχνά ταλαιπωρεί τους πολίτες.

Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία του ΟΛΠΑ με εκπρόσωπους της Περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και του ΟΛΠΑ ώστε να καταθέσουν όλοι την άποψη τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



