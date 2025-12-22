Πάτρα: Τα παιδιά δημιουργούν την Τρίτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγων των καιρικών συνθηκών δράση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών από παιδιά.

Οπως ανακοινώθηκε, από την αντιδημαρχία Πολιτισμού η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη 23/12/2025, στις 5 το απόγευμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



