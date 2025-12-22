Πάτρα: Τα παιδιά δημιουργούν την Τρίτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Χριστουγεννιάτικες εικαστικές κατασκευές από τα παιδιά, αύριο Τρίτη 23/12/2025, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρας.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγων των καιρικών συνθηκών δράση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών από παιδιά.
Οπως ανακοινώθηκε, από την αντιδημαρχία Πολιτισμού η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη 23/12/2025, στις 5 το απόγευμα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News