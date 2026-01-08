Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες

Τίποτα δεν πρόδιδε ότι θα γινόταν φονικό. Οι 16 κάμερες του κλαμπ «Αβαντάζ» έχουν καταγράψει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τα πάντα γύρω από τις αγκαλιές και τα φιλιά μεταξύ των δύο παρεών, μέχρι τη στιγμή που πήραν ανάποδη τροπή τα χαριεντίσματα και το κλαμπ μετατράπηκε σε αρένα!

Η λεπτομερέστατη καταγραφή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 30χρονος Ρομά Κώστας Μπασιλάρης, ο οποίος κηδεύτηκε χθες το μεσημέρι από τον Ι.Ν. Αγίου Μηνά Λεύκας, σε ατμόσφαιρα θρήνου και κοπετού, ενώ συνοδεύτηκε στην τελευταία του κατοικία με χειροκροτήματα και μουσική.

Βλέποντας καρέ- καρέ το βίντεο, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Πάτρας έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το θανατηφόρο σκηνικό, που ξεκίνησε με αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στις δύο παρέες, οι οποίες αποδεικνύεται ότι γνωρίζονταν.

Λίγο αργότερα ήλθε η ανατροπή. Δύο άτομα από την παρέα των Ρομά χόρευαν μπροστά από το πάσο που κάθονταν τα άτομα της άλλης παρέας. Οταν άκουσαν την προτροπή να «πάνε πιο πέρα» θύμωσαν και όλα «στράβωσαν». Στο βίντεο εμφανίζεται ένα μαχαίρι στο χέρι ενός Ρομά.

ΜΑΧΑΙΡΙ

Στη θέα του μαχαιριού τα αίματα άναψαν. Φαίνεται ότι κτυπήθηκαν δύο άτομα και η σύρραξη στο βάθος του καταστήματος γενικεύτηκε. Οι εμπλεκόμενοι με την πλάτη γυρισμένη πέρασαν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι κοντά στην είσοδο ο 26χρονος είχε απομονώσει και κτυπούσε αλύπητα με γροθιές και κλοτσιές τον άτυχο Κώστα Μπασιλάρη.

ΑΥΧΕΝΑΣ

Ειδικότερα, οι 10 κλοτσιές στο κεφάλι προκάλεσαν «ρήξη αυχενικής μοίρας» στον 30χρονο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Με άλλα λόγια, ο δράστης έσπασε τον σβέρκο του Ρομά και ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος!

ΡΑΜΜΑΤΑ

Την ίδια στιγμή φαίνεται στο βίντεο ότι ο Ρομά με το μαχαίρι μπόρεσε και βγήκε από το κλαμπ και απείλησε υπαλλήλους του διπλανού καταστήματος, άγνωστο για ποιο λόγο. Ισως, διότι ήταν υπό την επήρεια μέθης. Εξάλλου, αξίζει μνείας το γεγονός ότι ένας τραυματίας από την παρέα των «9» εμφανίσθηκε στην Ασφάλεια με αρκετά ράμματα στο τραυματισμένο χέρι του.

Πλέον, όπως είναι γνωστό, το φονικό είχε πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης και αύριο πρόκειται να απολογηθούν στον ανακριτή τα τρία από τα 9 άτομα τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν στην θανατηφόρο συμπλοκή.

Οι διωκτικές αρχές αισιοδοξούν ότι «μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εμπλεκόμενοι, πέραν των τριών, θα περάσουν το κατώφλι της Ασφάλειας».

Ο 26 ΧΡΟΝΟΣ

Ειδικότερα, πάντως, η κύρια μέριμνά τους αφορά τον εντοπισμό του 26χρονου που φέρεται να έχει καταφέρει τα καίρια πλήγματα στο θύμα. Οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι έφυγε από την Πάτρα και μετέβη πιθανότατα στην Αθήνα. Εχει φυσικά συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα των αδικημάτων του και εκτιμούν οι αρχές ασφαλείας ότι φρόντισε στην πρωτεύουσα για τη νομική εκπροσώπησή του, πριν παραδοθεί. Υποστηριζόταν δε, ότι αυτό θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή.

