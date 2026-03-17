Πάτρα: Θεατρική παράσταση προσφοράς για την «Πρόταση» από την ομάδα του ΟΤΕ ΦΩΤΟ

Με μια κίνηση ουσίας και αλληλεγγύης, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας, μέσα από τη θεατρική του ομάδα, βρέθηκε στο πλευρό της «Πρότασης – Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής», προσφέροντας μια παράσταση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης και είχε στόχο να ενισχύσει το έργο που επιτελεί η «Πρόταση» στον τομέα της πρόληψης.

Στο κοινό παρουσιάστηκε το έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου. Πρόκειται για ένα έργο με έντονο κοινωνικό και ψυχολογικό φορτίο, που ξεδιπλώνει μπροστά στους θεατές την ασφυκτική καθημερινότητα μιας οικογένειας μετά την απώλεια του πατέρα, με κεντρικό άξονα την αυταρχική μορφή της μητέρας και τις συνέπειες της καταπίεσης πάνω στις ζωές των παιδιών της.

Η παράσταση ανέδειξε με έντονο τρόπο ζητήματα όπως η κοινωνική υποκρισία, οι διακρίσεις, η καταπίεση και οι σύνθετες ισορροπίες ανάμεσα σε θύτες και θύματα, φωτίζοντας μέσα από ένα έργο άλλης εποχής ερωτήματα που παραμένουν απολύτως ζωντανά και στη σημερινή πραγματικότητα. Μέσα από αυτή την οπτική, το θεατρικό ανέβασμα δεν λειτούργησε μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως αφορμή για προβληματισμό και ουσιαστική σύνδεση με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, με τη σκηνοθετική προσέγγιση να δίνει συνοχή και ένταση στην παράσταση. Η «Πρόταση» ευχαρίστησε δημόσια το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας για τη συνεργασία και τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης που εφαρμόζει.

