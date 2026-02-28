Πάτρα: Θερμή πρεμιέρα για το «2012 μ.Χ.» – Οι «Αυτόνομοι» ξαναφέρνουν στη σκηνή τη μνήμη της κρίσης

Με έντονη συγκίνηση και δυνατή ανταπόκριση από το κοινό έκανε πρεμιέρα στην Πάτρα η παράσταση «2012 μ.Χ.» της θεατρικής ομάδας «Αυτόνομοι», φωτίζοντας τέσσερις ανθρώπινες ιστορίες από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

28 Φεβ. 2026 13:12
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «2012 μ.Χ.» από τη θεατρική ομάδα «Αυτόνομοι» στη σκηνή των Γραμμές Τέχνης, στην Πάτρα.

Το κοινό αγκάλιασε τα τέσσερα μονόπρακτα που φωτίζουν ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Ιστορίες για την απώλεια και τον φόβο, αλλά και για τη δύναμη και την ελπίδα.

Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Α. Σιδέρη, συγκίνησε και προβλημάτισε, αναδεικνύοντας μια εποχή που μπορεί να πέρασε, αλλά παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη.«Δεν είναι παρελθόν. Είναι μνήμη.»

Οι παραστάσεις συνεχίζονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:30 και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 20:30, στον χώρο των Γραμμών Τέχνης (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα, Πάτρα).

Συντελεστές
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Α. Σιδέρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα ΝικολοπούλουΠαίζουν:
«Νόμος 4093/2012»: Αλεξάνδρα Νικολοπούλου
«Το καλύτερο Δώρο»: Ρούλα Καραμανλή, Μάνος Κωσταριδάκης, Τάκης Παπανδρέου
«Γλάστρα Βασιλικός»: Γιώργος Κωστούλας
«Το στοίχημα»: Μελπομένη Φραντζή, Κωστής Χριστακόπουλος
Χορός: Πηνελόπη Θανοπούλου, Ρούλα Καραμανλή, Μελπομένη Φραντζή
και η μικρή: Αγγελίνα Κωσταριδάκη

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Α. Σιδέρης
Σκηνικά – Κοστούμια: Νανά Μπακοπούλου / Έλενα Παναγοπούλου
Αφίσα: New*Deal
Παραγωγή: Cdriva ProdActionsΕισιτήρια: Προπώληση στο more.com
Κρατήσεις: 6972661333

