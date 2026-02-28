Πάτρα: Θερμή πρεμιέρα για το «2012 μ.Χ.» – Οι «Αυτόνομοι» ξαναφέρνουν στη σκηνή τη μνήμη της κρίσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «2012 μ.Χ.» από τη θεατρική ομάδα «Αυτόνομοι» στη σκηνή των Γραμμές Τέχνης, στην Πάτρα.

Το κοινό αγκάλιασε τα τέσσερα μονόπρακτα που φωτίζουν ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Ιστορίες για την απώλεια και τον φόβο, αλλά και για τη δύναμη και την ελπίδα.

Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Α. Σιδέρη, συγκίνησε και προβλημάτισε, αναδεικνύοντας μια εποχή που μπορεί να πέρασε, αλλά παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη.«Δεν είναι παρελθόν. Είναι μνήμη.»

Οι παραστάσεις συνεχίζονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:30 και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 20:30, στον χώρο των Γραμμών Τέχνης (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα, Πάτρα).

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Α. Σιδέρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα ΝικολοπούλουΠαίζουν:

«Νόμος 4093/2012»: Αλεξάνδρα Νικολοπούλου

«Το καλύτερο Δώρο»: Ρούλα Καραμανλή, Μάνος Κωσταριδάκης, Τάκης Παπανδρέου

«Γλάστρα Βασιλικός»: Γιώργος Κωστούλας

«Το στοίχημα»: Μελπομένη Φραντζή, Κωστής Χριστακόπουλος

Χορός: Πηνελόπη Θανοπούλου, Ρούλα Καραμανλή, Μελπομένη Φραντζή

και η μικρή: Αγγελίνα Κωσταριδάκη

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Α. Σιδέρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Νανά Μπακοπούλου / Έλενα Παναγοπούλου

Αφίσα: New*Deal

Παραγωγή: Cdriva ProdActionsΕισιτήρια: Προπώληση στο more.com

Κρατήσεις: 6972661333

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



