Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας για την απώλεια του ιατρού και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο εκλιπών υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, συμμετέχοντας ενεργά στη φοιτητική παράταξη και στην ΟΝΝΕΔ κατά τα χρόνια των σπουδών του στην Ιατρική. Παράλληλα υπηρέτησε ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας και νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 3 μ.μ., από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βραχνεΐκων.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη.

Υπήρξε ένας άνθρωπος που πρέσβευε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, που διακρινόταν για τον στοχαστικό, αλλά κι ευθύ ταυτόχρονα πολιτικό του λόγο και ο οποίος προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στα κοινά και στα πολιτικά πράγματα της περιοχής.

Η διαδρομή του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη ήθους, σεβασμού και πολιτικών ιδεών στις νεότερες γενιές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Από τον Ιατρικό Σύλλογος της Πάτρας εκδόθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας θανάτου του αγαπητού μας συναδέλφου:

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Πάτρα το 1945. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική (λήψη τίτλου το 1987). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Λέκτορας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενεγράφη στον Ι.Σ.Πατρών τον Απρίλιο του 1979 και συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών από 13/11/1992 έως 13/7/1993. Αντιπρόεδρος σε δύο θητείες από 1990 έως 1992 και από 2005 έως 2008. Γενικός Γραμματέας από 1984 έως 1987. Συνολικά εξελέγη στο Δ.Σ. σε οκτώ συνεχόμενες θητείες 1984-2008. Υπήρξε εκπρόσωπος του Ι.Σ. Πατρών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τρεις θητείες ενώ διετέλεσε και τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τιμήθηκε ως τέως πρόεδρος του ΙΣΠ για την πολύτιμη προσφορά του στο Σύλλογο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2008.

Εκτός της συνδικαλιστικής είχε έντονη πολιτική δράση. Ιδρυτικό μέλος της νεολαίας ΟΝΝΕΔ το 1974. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ν.Ε της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ (τρίς). Νομαρχιακός Σύμβουλος (δίς). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΠ (1990-93). Μέλος του Δ.Σ του Καραμανδανείου και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΠΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» το 2005.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε και παρέμβαινε στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε θέματα πολιτικού, κοινωνικού και Αχαϊκού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πρόβλημα των ναρκωτικών και της δημόσιας υγείας.

Υπήρξε εξέχουσα πολύπλευρη προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Αχαΐας. Η συμβολή του στην οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και η μακρόχρονη δράση του στα κοινά, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως ένας άνθρωπος ευθύνης, γνώσης και προσφοράς.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

