Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Θλίψη σκόρπισε στο δημοσιογραφικό χώρο αλλά και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας η ξαφνική απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια και διακριτικότητα, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Άγγελο.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ πόνο στην οικογένειά του, τα αδέλφια του και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν.

