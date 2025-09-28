Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Έφυγε από τη ζωή, το βράδυ της Κυριακής, ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος, μετά από σύντομη ασθένεια.

 

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου
28 Σεπ. 2025 23:37
Pelop News

Θλίψη σκόρπισε στο δημοσιογραφικό χώρο αλλά και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας η ξαφνική απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια και διακριτικότητα, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Άγγελο.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ πόνο στην οικογένειά του, τα αδέλφια του και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν.
