Πάτρα: Θρασύτατη ληστεία, μπήκε σπίτι 60χρονου και του άρπαξε αλυσίδα και σταυρό που φορούσε στον λαιμό!

Στην Πάτρα υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών για την εξιχνίαση ληστείας, η οποία έγινε το βράδυ της Τετάρτης σε βάρος 60χρονου άνδρα στο σπίτι του!

Όπως κατήγγειλε το θύμα 20χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και ήταν τόσο θρασύς που ασκώντας σωματική βία, του πήρε τη χρυσή αλυσίδα και τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του και εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες και οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον 20χρονο. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο 20χρονος είχε συνεργό έναν 13χρονο, που φέρεται να παρέμενε έξω από το σπίτι του θύματος, λειτουργώντας επί της ουσίας υποστηρικτικά.

Μετά από έλεγχο οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δύο νεαρών τη χρυσή αλυσίδα, η οποία επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της.

Όπως προβλέπεται σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και πλέον εξετάζονται οι συνθήκες συμμετοχής του 13χρονου.

