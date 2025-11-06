Αντιπαράθεση Μαρινάκη-Πελετίδη: Τι απαντά ο Δήμος για το ξήλωμα των πινακίδων των τραπεζών στην Πάτρα

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, με αφορμή την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάτρας να αφαιρεθούν διαφημιστικές πινακίδες τραπεζικών ομίλων από οκτώ σχολικά συγκροτήματα, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνισης «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Παύλος Μαρινάκης, υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, με ανάρτησή του εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την ενέργεια του δημάρχου Πατρέων να αφαιρέσει τις πινακίδες, χαρακτηρίζοντάς την ως «παράλογη» και «ιδεοληπτική».

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής Πάτρας

Η Δημοτική Αρχή Πάτρας, με ανακοίνωσή της, απάντησε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπερασπιζόμενη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αφαίρεση των πινακίδων.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση ο Δήμος αναφέρει: «Αντί η κυβέρνηση να επιτίθεται στον δήμαρχο Πάτρας γιατί υλοποίησε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων τραπεζικών ομίλων από τις πόρτες των μόλις 8 σχολικών συγκροτημάτων, σε σύνολο 164, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ”Μαριέττα Γιαννάκου”, ας δώσει την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται ο δήμος ώστε όλα τα παιδιά της πόλης να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια.

Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος θα συνεχίσουν να πορεύονται, όπως όλο αυτόν τον καιρό, με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών και του λαού της πόλης, που δεν χρειάζεται να «χειροκροτούν» κανέναν, γι’ αυτά που τους ανήκουν.

Με την ευκαιρία ας μας ενημερώσουν ποιος από την κυβέρνηση θα παραλάβει τον φάκελο με τα στοιχεία για τις κακοτεχνίες στα κατά τα άλλα ανακαινισμένα σχολεία.

Κατανοούμε την εμμονή της κυβέρνησης με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας που εκφράζεται με διάφορες αφορμές. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική ανταποκρινόμενοι στα συμφέροντα του λαού της Πάτρας».

Η ανάρτηση Μαρινάκη

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, αντί ο δήμαρχος να χαιρετίσει την ανακαίνιση σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και να διεκδικήσει περισσότερα κονδύλια για την πόλη του, προτίμησε να ξηλώσει τις πινακίδες επειδή οι χρηματοδοτήσεις προήλθαν από τράπεζες, τις οποίες ο Μαρινάκης σκωπτικά αποκάλεσε «κακές τράπεζες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Marinakis (@pavlosmarinakis)

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» έχει ήδη αναβαθμίσει 431 σχολεία σε 245 δήμους, με χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ από τράπεζες, ενώ επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια από τις τράπεζες και 250 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Συνολικά, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση 2.500 ακόμη σχολείων, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την αναβάθμιση υποδομών για άτομα με αναπηρία, την αποκατάσταση ζημιών και την αισθητική ανανέωση των σχολικών κτιρίων. «Το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», τόνισε ο Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις αναβαθμίσεις των σχολείων για το καλό μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



