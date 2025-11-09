Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία

Ο 40χρονος εκπαιδευτικός κατηγορείται ότι έδειξε γυμνές φωτογραφίες παιδιών σε μαθήτρια ειδικού σχολείου, προκαλώντας την οργή του πατέρα της.

Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία
09 Νοέ. 2025 10:53
Pelop News

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Πάτρα μετά τη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή, εργοθεραπευτή σε ειδικό σχολείο, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε 15χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής αγκάλιασε την ανήλικη, της χάιδεψε τα μαλλιά και της έδειξε στο κινητό του γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του, ηλικίας 9 και 10 ετών.

Η 15χρονη, επιστρέφοντας σπίτι της, αποκάλυψε συντετριμμένη το περιστατικό στους γονείς της, με τον πατέρα της να προχωρά άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών εντόπισαν τον καθηγητή στο σχολείο, τον προσήγαγαν και, μετά από έρευνα, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο πατέρας της μαθήτριας, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε το περιστατικό με οργή: «Το παιδί μου ήρθε κλαίγοντας και μου είπε ότι ο δάσκαλος της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, με ανοιχτά τα πόδια. Προσπάθησε να την αγγίξει στο πόδι και να τη φιλήσει στο κεφάλι, αλλά εκείνη τον απέφυγε. Το παιδί μου, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας το είπε αμέσως».


Ο πατέρας εξέφρασε την αγωνία του για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του, η οποία παρακολουθεί μαθήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, ενώ τόνισε τον φόβο του ότι ο καθηγητής μπορεί να έχει προσεγγίσει και άλλα παιδιά. «Με προβληματίζει πώς φωτογράφισε ένα παιδί 9 ετών σε τέτοια στάση. Αυτός ο άνθρωπος ίσως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε σπίτια. Η κόρη μου παρακάλεσε τη δασκάλα να μην την αφήσει μόνη του», πρόσθεσε.

Έρευνα και κατηγορίες

Ο 40χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί ερεύνησαν το κινητό του καθηγητή και εντόπισαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι και ένας υπολογιστής, τα οποία εστάλησαν για περαιτέρω ανάλυση στα εργαστήρια της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία

Το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05 Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο
10:53 Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία
10:45 Πάτρα: Συναγερμός στην μαρίνα, εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο, άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής
10:37 Ο υπερτυφώνας «Φουνγκ-γουόνγκ» σαρώνει τις Φιλιππίνες, κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες
10:30 Αναστασία Κουμούση: Τα μνημεία ζουν όταν χρησιμοποιούνται
10:22 Ξεκινά το έργο του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά»
10:15 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και σταθερότητας», τι αναφέρει για το μακελειό στα Βορίζια
10:07 Βορίζια: Υπό εξέταση πέντε κρατούμενο για το μακελειό, ανησυχία ενόψει μνημοσύνων και ανοίγματος σχολείων τη Δευτέρα
9:57 Η Black Friday πλησιάζει: Τι αναμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, οι προσφορές και προτιμήσεις
9:49 Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. Έλληνες το 2026: Τι αλλάζει και ποιοι μένουν εκτός
9:40 ΗΠΑ: Χάος στις αερομεταφορές εν μέσω shut down, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
9:32 Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, επτά θύματα
9:23 Γλυφάδα: Κατέληξε η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο
9:15 Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της πρωτεύουσας, δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ
9:05 Βροχερή Κυριακή: Φθινοπωρινό σκηνικό και πτώση της θερμοκρασίας, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα, πού θα βρέξει
22:59 Δημοκρατικός υποψήφος πάστορας στο Τέξας ακολουθεί πορνοστάρ και μοντέλα OnlyFans στο Instagram!
22:39 Αυτοί είναι οι 12 αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφορτιστείτε από το στρες
22:22 Τζαμάκος: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα μας»
21:59 Λατρεία Τζόκοβιτς για τη χώρα μας: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»
21:54 Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ