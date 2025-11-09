Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Πάτρα μετά τη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή, εργοθεραπευτή σε ειδικό σχολείο, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε 15χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής αγκάλιασε την ανήλικη, της χάιδεψε τα μαλλιά και της έδειξε στο κινητό του γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του, ηλικίας 9 και 10 ετών.

Η 15χρονη, επιστρέφοντας σπίτι της, αποκάλυψε συντετριμμένη το περιστατικό στους γονείς της, με τον πατέρα της να προχωρά άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών εντόπισαν τον καθηγητή στο σχολείο, τον προσήγαγαν και, μετά από έρευνα, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο πατέρας της μαθήτριας, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε το περιστατικό με οργή: «Το παιδί μου ήρθε κλαίγοντας και μου είπε ότι ο δάσκαλος της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, με ανοιχτά τα πόδια. Προσπάθησε να την αγγίξει στο πόδι και να τη φιλήσει στο κεφάλι, αλλά εκείνη τον απέφυγε. Το παιδί μου, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας το είπε αμέσως».





Ο πατέρας εξέφρασε την αγωνία του για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του, η οποία παρακολουθεί μαθήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, ενώ τόνισε τον φόβο του ότι ο καθηγητής μπορεί να έχει προσεγγίσει και άλλα παιδιά. «Με προβληματίζει πώς φωτογράφισε ένα παιδί 9 ετών σε τέτοια στάση. Αυτός ο άνθρωπος ίσως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε σπίτια. Η κόρη μου παρακάλεσε τη δασκάλα να μην την αφήσει μόνη του», πρόσθεσε.

Έρευνα και κατηγορίες

Ο 40χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί ερεύνησαν το κινητό του καθηγητή και εντόπισαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι και ένας υπολογιστής, τα οποία εστάλησαν για περαιτέρω ανάλυση στα εργαστήρια της Αστυνομίας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

