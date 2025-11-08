Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη εκπαιδευτικού στην Πάτρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

08 Νοέ. 2025 13:00
Συνεχίζει να συγκλονίζει την Πάτρα, η σύλληψη του 40χρονου καθηγητή σε ειδικό σχολείο, για παιδική πορνογραφία.

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το συμβάν αναφέρει: “Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίου σχηματίστηκε, μετά από καταγγελία, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος καθηγητής για πορνογραφία ανηλίκων – Έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του σε μαθήτρια!

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας και έπειτα από εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνελήφθη εκπαιδευτικός που χθες το πρωί, μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπέδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, που απεικονίζουν γεννητικά όργανα ανήλικων τέκνων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας”.
