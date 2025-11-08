Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος καθηγητής για πορνογραφία ανηλίκων – Έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του σε μαθήτρια!

Η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι και αποκάλυψε στους γονείς της το τι έζησε στα χέρια του 40χρονου εργοθεραπευτή

08 Νοέ. 2025 10:43
Pelop News

Δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη στην Πάτρα, με τη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή εργοθεραπευτή προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκου.

H καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, με τον 40χρονο καθηγητής το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε στα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Η 15χρονη όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποκάλυψε στους γονείς της τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του 40χρονου εργοθεραπευτή και άμεσα ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Εντοπίστηκε στο σχολικό συγκρότημα ο καθηγητής και προσήχθη στην Ασφάλεια Πατρών. Έγινε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την σύλληψη του. Σχηματίσθηκε σε βάρος δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.
