Πάτρα: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Συλλόγου ατόμων με κινητική αναπηρία με Πελετίδη

Συνάντηση του Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

18 Φεβ. 2026 10:42
Pelop News

Συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, του Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Ασπράγκαθου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/02/2026.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν οι σκοποί και οι βασικοί άξονες δράσης του Συλλόγου, καθώς και οι προτεραιότητες που αφορούν την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με κινητική αναπηρία στην κοινωνική και δημόσια ζωή της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα προσβασιμότητας στον αστικό ιστό, με αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση ραμπών, πεζοδρομίων, οδικών διαβάσεων και λοιπών υποδομών που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση των ατόμων με κινητική αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η δημιουργία Επιτροπής Προσβασιμότητας, με αντικείμενο την καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των σχετικών ζητημάτων, καθώς και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης.

Παράλληλα, ο Σύλλογος κατέθεσε πρόταση για την αξιοποίηση της πλαστικής κάρτας αναπηρίας ως επαρκούς δικαιολογητικού σε διαδικασίες και συναλλαγές με τον Δήμο και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη προσκόμιση γνωματεύσεων από τα ΚΕΠΑ, όταν η αναπηρία έχει ήδη πιστοποιηθεί. Τονίστηκε η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της κάρτας, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα συνεργασίας, με κοινή αναγνώριση της ανάγκης για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πόλης λειτουργικής και προσβάσιμης για όλους τους πολίτες.

