Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της Α΄ ΕΣΣΟ 2026 στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Ανδρέα Μουζάκη» στην Πάτρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της πόλης στον ρόλο της ως κέντρο εκπαίδευσης στρατευμάτων μετά από πολλά χρόνια. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πολιτικές, θρησκευτικές, στρατιωτικές και τοπικές αρχές, καθώς και τα στελέχη της φρουράς Πατρών.

Επιστροφή και αναβάθμιση του ΚΕΤΧ

Το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης» έχει επιστρέψει στον παλιό του ρόλο, υποδεχόμενο εκατοντάδες νέους στρατεύσιμους. Τον Φεβρουάριο κατατάχθηκαν συνολικά 350 νεοσύλλεκτοι για τον Στρατό Ξηράς. Η κατάταξη ξεκίνησε αρχικά στο Μεσολόγγι για παραλαβή ρουχισμού και εξοπλισμού και συνεχίζεται στο ΚΕΝ Πάτρας, όπου οι νεοσύλλεκτοι ξεκίνησαν τον κύκλο βασικής εκπαίδευσης 10 εβδομάδων πριν την ορκωμοσία τους.

Το στρατόπεδο θα φιλοξενεί πλέον τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο), με αποτέλεσμα περίπου 2.000 στρατεύσιμοι, μόνιμα στελέχη και πολιτικό προσωπικό να κινούνται ετησίως στην περιοχή των Συνόρων και γύρω περιοχών.

Οφέλη για την περιοχή

Η επαναλειτουργία του στρατοπέδου φέρνει ζωτικότητα στην τοπική οικονομία: ρολά που παρέμεναν κατεβασμένα, καταστήματα και καφετέριες λειτουργούν ξανά, ενώ η συνοικία ανακτά τον παλιό της ρυθμό με παρουσία ενστόλων και πολιτικού προσωπικού.

Νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας «Ατζέντα 2030»

Η νέα θητεία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης:

Βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων στον Στρατό Ξηράς, με νέες δεξιότητες (χειρισμός drones, Α’ Βοήθειες) και αναβάθμιση υφιστάμενων αντικειμένων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Εξειδικευμένη εκπαίδευση σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με δεξιότητες χρήσιμες για την κοινωνία και επαγγελματική αποκατάσταση.

Αναβάθμιση συσσιτίου, νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων , και μετάθεση σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση.

Αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης, έως 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ στην ενδοχώρα.

Με τις αλλαγές αυτές, η θητεία μετατρέπεται από μια αγγαρεία σε ουσιαστική εκπαίδευση και κατάρτιση, προετοιμάζοντας νέους στρατεύσιμους ως ικανούς μαχητές και χρήσιμους πολίτες.

