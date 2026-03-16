Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»

Το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου- και όχι για την Τετάρτη 18 Μαρτίου όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί – στα γραφεία της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση της οριστικής πρότασης σχετικά με τη σιδηροδρομική έλευση στην Πάτρα. Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ωστόσο η διαδικασία ξεκινά με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Δήμος Πατρέων δεν θα συμμετάσχει.

Στόχος της πρώτης συνάντησης είναι η επίσημη έναρξη των εργασιών της ομάδας, ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας της, καθώς και η πρώτη καταγραφή των βασικών τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας με το εθνικό δίκτυο. Η ομάδα εργασίας καλείται να διαμορφώσει μία ενιαία και τεχνικά τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2026.

Η σύσταση της Κοινής Ομάδας Εργασίας έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση μίας οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας, ένα έργο που θεωρείται από πολλούς ως το σημαντικότερο αναπτυξιακό εγχείρημα των τελευταίων δεκαετιών για την πόλη. Ωστόσο, η έναρξη των εργασιών της ομάδας πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης, καθώς ο Δήμος Πατρέων έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει στη διαδικασία.

Η «Π» επικοινώνησε με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η στάση της δημοτικής αρχής δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την επιστολή που είχε αποστείλει στον κ. Κυρανάκη πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

«Δεν έχουν στείλει τίποτα από όσα έχουμε ζητήσει. Ενα τους απασχολεί και όποιος δεν καταλαβαίνει πρέπει να ψαχτεί. Θέλουν επιφανειακό τρένο για την εμπορευματική αμαξοστοιχία. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από κανέναν Πατρινό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος επιμένει στη λύση της πλήρους υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής, όμως -όπως υποστηρίζει- είχε αναφερθεί στο παρελθόν από την κυβέρνηση. «Εμείς μένουμε σε αυτό που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μαρινάκης που εκπροσωπούν την κυβέρνηση και σε αυτό που επιθυμεί η πόλη μας εδώ και δεκαετίες και έχει καταγραφεί διαχρονικά από θεσμικές αποφάσεις» τόνισε.

Ο κ. Πελετίδης υποστήριξε επίσης ότι η επιλογή της επιφανειακής διέλευσης θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πόλη. «Ψάχνουν να βρουν πρόθυμους. Δεν έχουν σε εκτίμηση τις ανάγκες της πόλης. Θέλουν να υλοποιηθεί η επιθυμία αυτών που κερδίζουν. Κι εμείς θέλουμε το τρένο, θέλουμε να φτάσει στο λιμάνι, αλλά να γίνει όπως πρέπει και να μη καταστραφεί η πόλη» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η πλήρης υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου και τη δημιουργία γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια. Ο δήμαρχος εξήγησε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ο Δήμος δεν έχει λόγο να συμμετάσχει στη συνάντηση. «Γιατί να πάμε στη συνάντηση; Για να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε. Οποιος θέλει να διχοτομηθεί η πόλη, να βγει και να το πει» κατέληξε.

Στη συνεδρίαση αναμένεται πάντως να συμμετάσχουν οι φορείς που είχαν προσκληθεί και στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα Επιμελητήρια της περιοχής και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

Μεταξύ αυτών θα είναι και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, ο οποίος έχει ήδη επισημάνει ότι το ΤΕΕ δεν έχει λάβει ακόμη τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στη συζήτηση.

«Θα πάω στη συνάντηση. Εκπροσωπώ θεσμικά τον τεχνικό κόσμο και θα βρεθώ εκεί. Ομως δεν έχει αλλάξει κάτι από την επιστολή που έχω στείλει εδώ και τρεις εβδομάδες. Δεν έχουμε λάβει τους φακέλους που έχουμε ζητήσει, ώστε να μπορέσει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας να συνεισφέρει στη συζήτηση επί πραγματικών δεδομένων» δήλωσε.

Τα τρία σκέλη του σχεδιασμού

Τον νέο προτεινόμενο σχεδιασμό με τρία σκέλη για την έλευση του τρένου στην Πάτρα είχε παρουσιάσει προφορικά στις αρχές Δεκεμβρίου ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη και συνάντησης με εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Τότε, ο κ. Κυρανάκης είχε αναφέρει ότι η νέα πρόταση χρηματοδότησης θα κατατεθεί μέσα στον Μάρτιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτημα, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται χρονικά για αργότερα μέσα στο 2026, όπως αναφέρεται στην επιστολή πρόσκλησης που έλαβαν οι φορείς.

Το πρώτο σκέλος αφορά την επιβατική σύνδεση της Πάτρας με το εθνικό και ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Οπως είχε εξηγήσει ο κ. Κυρανάκης, η συγχρηματοδότηση για το τμήμα μέχρι το Ρίο είναι ήδη εξασφαλισμένη, ενώ προβλέπεται επέκταση της σύνδεσης του επιβατικού σταθμού προς την περιοχή της Κανελλοπούλου.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, υπάρχει σύγκλιση με τη δημοτική αρχή ως προς την ανάγκη να διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Η ανάπλαση, σύμφωνα με την πρόταση, θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δημιουργία αστικής τροχιοδρομικής γραμμής, δηλαδή ενός τραμ, το οποίο θα λειτουργεί κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.

Το τρίτο σκέλος αφορά τη μεταφορά της εμπορευματικής γραμμής σε υπόγεια σήραγγα. Οπως είχε εξηγήσει ο αναπληρωτής υπουργός, η πρόθεση είναι να διεκδικηθεί στον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF η κατασκευή μιας μονής υπόγειας σήραγγας, η οποία θα συνδέει την περιοχή του Αγίου Διονυσίου με τον Αγιο Ανδρέα, χωρίς να διέρχεται από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

