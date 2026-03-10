Πάτρα: Την Τετάρτη 11 Μαρτίου η παρουσίαση του «Ημερολογίου Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Πάτρα: Την Τετάρτη 11 Μαρτίου η παρουσίαση του «Ημερολογίου Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη
10 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Εκδήλωση για την παρουσίαση του «Ημερολογίου Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «ΓΝΩΜΗ», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 4, τρίτος όροφος).

Το Ημερολόγιο Λάγαρη θα παρουσιάσουν ο Δικηγόρος και Iστορικός Χρήστος Α. Μούλιας, ο Διευθυντής Σύνταξης της «Γνώμης» Μαρίνος Κ. Γράψας και ο Δημοσιογράφος και Επιμελητής της έκδοσης Δημήτρης Σ. Αβραμίδης.

Το βιβλίο

Το «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη αποτελεί ένα μοναδικό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής. Η πρώτη εγγραφή είναι στις 23 Απριλίου του 1941 και η τελευταία στις 20 Σεπτεμβρίου του 1944.

Στις σελίδες του καταγράφεται συστηματικά η ζωή στην πόλη και ένα παράδειγμα είναι αρκετό. Στην εγγραφή της 8ης Νοεμβρίου του 1941 το στάρι πωλείται προς 800-1.000 δραχμές. Στην εγγραφή της 30ής Αυγούστου του 1943 η τιμή του σταριού έχει εκτοξευθεί στα 58 εκατ. δραχμές η οκά.

Ταυτόχρονα ο Λάγαρης δεν διστάζει να στηλιτεύσει συμπεριφορές τοπικών παραγόντων που συνεργάστηκαν με τις αρχές κατοχής ενώ επιδεικνύει και εξαίρετες αφηγηματικές αρετές. Κορυφαία στιγμή του η εκκένωση της Μονής Γηροκομείου μετά την επίταξή της από τις Ιταλικές αρχές κατοχής.

Ο συγγραφέας

Ο Δημήτριος Λάγαρης (1913-1978) υπήρξε ένας διακεκριμένος Πατρινός δημοσιογράφος με μια σταδιοδρομία που άρχισε περίπου το 1930 και ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Υπήρξε εκ των ιδρυτών της Ένωσης Συντακτών καθώς και του Μουσείου Τύπου της Ένωσης.

Υπηρέτησε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και στα μεταπολεμικά χρόνια διετέλεσε αρχισυντάκτης της «Πελοποννήσου». Ήταν συγγραφέας των βιβλίων, «Σοφία Παλαιολόγου, η Πατρινοπούλα αυτοκράτειρα της Ρωσίας» και «Πέντε χρόνια αίματος δόξης και σκλαβιάς».

Η είσοδος ελεύθερη.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:44 Πετρέλαιο: Στο «κόκκινο» η αγορά λόγω Μέσης Ανατολής – Περικοπές 6% στην παγκόσμια παραγωγή
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ