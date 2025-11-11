Πάτρα: Την Τετάρτη 12/11 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογού του Παναγιώτη Τσάμη

Στο Πολύεδρο, στην Πάτρα, η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Του χρόνου η σύνοδος» του Παναγιώτη Δ. Τσάμη.

Πάτρα: Την Τετάρτη 12/11 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογού του Παναγιώτη Τσάμη
11 Νοέ. 2025 10:53
Pelop News

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 12/11/2025, στις 7 παρά τέταρτο το απόγευμα, στο Πολύεδρο, η ποιητική συλλογή «Του χρόνου η σύνοδος» του Παναγιώτη Δ.
Τσάμη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεοδόση Aγ. Παπαδημητρόπουλου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος, ο Γιώργος Κατσιφάρας, ιστορικός-φιλόλογος, ο Θεοδόσης Αγγ. Παπαδημητρόπουλος, εκδότης και ο συγγραφέας.

Ἡ σύνοδος τῶν ἐποχῶν ἐν Γένει ἀπὸ παναρχαίων καιρῶν ἕως τανῦν καὶ μέλλοντος, ἐν ἐπιγράμμασιν ἐλεγειακοῖς καὶ εἰς δεκαπεντασυλλάβους, κατ’ ἰδίωμα μικτὸν συγκεραννύον ποικίλας μορφὰς τῆς Ἑλληνικῆς εἰς ῥυθμόν τε καὶ στίχον.
Αἰῶνες κι ἂν ἐπέρασαν κ᾽ ἐξέφτισε ἡ γραφή μου,
εἰς χεῖρας τᾤρᾳ εὑρίσκομαι ᾽δικῆς σου «συγχρονίας».
Ὅσον ζητεῖς διώξῃς με καί ᾽νὰ μὲ λησμονήσῃς,
εὐθύνη θὰ σοῦ γίνωμαι, καθὼς θὰ στέκω πάντα
κομμάτιν ἀναπόσταστον ὑπάρξεως συνόλης.

Παναγιώτης Τσάμης

Ἐγεννήθη ἐν Πάτραις τῷ 2002, ὅπου καὶ κατοικεῖ σήμερον. Ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Ἔχει συγγράψει δύο ποιητικὰς συλλογάς: «Ἀκανθῶδες Ἄνθος», αὐτοέκδοσις, Πάτρα 2022· «Τοῦ Χρόνου ἡ Σύνοδος», ἐκδόσεις ΘΑΠ, ἐν Ἀνθούσῃ Μεσσηνίας ‚ΒΚΕ’. Ἔχει συμμετάσχει εἰς παραστάσεις ἐρασιτεχνικοῦ θεάτρου (ὡς εἰς τὴν παράστασιν «Αἴμων» βασισθεῖσα εἰς Ἀντιγόνην Σοφοκλέους ἐν ε΄ Πανελληνίῳ Φεστιβὰλ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας).

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ