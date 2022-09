Πάτρα: Το 3ο KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Το 3ο KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου Πάτρας είναι γεγονός και έρχεται από την ABCinema και το Goethe Zentrum Πάτρας.

Από τις 22 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου και για 4 ημέρες ο υπέροχος χώρος της Achaia Clauss μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά με δωρεάν προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους!

Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν περιλαμβάνεται η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βερολίνου ρομαντική κομεντί «I’m Your Man» της Μαρίας Σρέιντερ, το ελβετικό δράμα «Princess» του Πέτερ Λουίζι καθώς και η κωμωδία «Next Door» με πρωταγωνιστή τον πολυβραβευμένο ηθοποιό Ντάνιελ Μπρούλ. Τέλος την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 20.05 θα προβληθεί σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους η παιδική ταινία «Rocca, Changes the World» για παιδιά και για όλη την οικογένεια.

Παράλληλα, με την υποστήριξη των πρεσβειών της Αυστρίας και της Ελβετίας, στην Ελλάδα θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους.

Το KinoFest, διοργανώνεται από την ABCinema σε συνεργασία με το Goethe Zentrum Patras, ενώ υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα και την Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα.