Πάτρα: Το 5ο ΓΕ.Λ., Σχολείο υποδοχής Erasmus, ΦΩΤΟ

Η τρίτη, και τελευταία, κινητικότητα του ΚΑ2 Erasmus προγράμματος που εκπονείται με σχολεία-εταίρους από τη Λετονία και την Ισπανία, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Κατά το διάστημα από 09/03 έως και 13/03/2026, το 5ο ΓΕ.Λ. υποδέχτηκε στην Πάτρα ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών από το Smiltene Vidusskola της Λετονίας και το IES Rey Carlos της πόλης Aguilas της Ισπανίας.

Μαζί με τους Έλληνες μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σχηματίστηκαν διεθνείς ομάδες εργασίας, οι οποίες κάθε μέρα δούλευαν πάνω σε μία διαφορετική μεθοδολογία συμπερίληψης, αφού το πρότζεκτ έχει τίτλο «Τα Στοιχεία που μας Ενώνουν: ένα Συμπεριληπτικό Μέλλον για Κάθε Μαθητή».

Οι Λετονοί και Ισπανοί μαθητές φιλοξενούνταν σε ελληνικές οικογένειες, και έτσι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία αυθεντική εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας και κουζίνας, την οποία χαρακτήρισαν απαράμιλλη.

Μεταξύ άλλων σε σχετικό ενημερωτικό του 5ου ΓΕ.Λ. τονίζονται τα εξής:

«Ευχαριστούμε τις οικογένειες των μαθητριών και μαθητών Όλγα Μαραβέλα, Δημήτρης Κατσιγιάννης, Ανδρέας Σκεπετάρης, Αριάδνη Ντάρλα, Τρισεύγενη Παναγιωτονάκου, Αγάπη Γιαννούλη-Ψιλοπαναγιώτη και Χρήστος Κουκής για τη συνδρομή σε αυτό.

Το πρόγραμμα της ελληνικής κινητικότητας, επιμελημένο από τη Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus κα. Δαλαμήτρου Μαρία ώστε να εμψυχώσει μεθοδολογίες συμπερίληψης, και υποστηριζόμενο από τους εκπαιδευτικούς κ. Κωτσόπουλο Γιώργο και κα. Δημητριάδη Μαρία, περιελάμβανε τα εξής:

• τεχνικές “θεάτρου της επινόησης” και “θεάτρου συνόλου” για την ενδυνάμωση ομάδας

• βιωματικό εργαστήριο πρόληψης της εφηβικής βίας, σε συνεργασία με επιστημονικό συνεργάτη (κα. Γιώτα Γεωργοπούλου) του κέντρου πρόληψης Καλλίπολις

• δημιουργία πόστερ σε ομάδες εργασίας γύρω από τον έφηβο και τις ανησυχίες του

• βιωματικό εργαστήριο με τη Διεθνή Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα και την κα. Μάρω Γούναρη, σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις έμφυλες ανισότητες

• ασκήσεις έκφρασης της ευγνωμοσύνης στον “άλλον” μέσω της μεθόδου της καταξιωτικής διερεύνησης

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προέβλεπε οργανωμένες ξεναγήσεις στο Κάστρο της Πάτρας, το Ρωμαϊκό Ωδείο, την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, τον Φάρο, το κέντρο της Πάτρας, και μία ολοήμερη ξενάγηση στην Αρχαία Ολυμπία. Για τους φίλους μας από τη Λετονία και την Ισπανία, η αρχαία ελληνική παράδοση της ιερής “εκεχειρίας” είναι γνώση που αποκτήθηκε στο πρότζεκτ, όπως και η γέννηση του διαλόγου και της δημοκρατίας μέσα και από το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα, την ελεύθερη υπόκριση και απόκριση του ανθρώπου. Οι μαθητές συζήτησαν για τη δημοκρατία στη χώρα τους και στο σχολείο τους, όταν εκπόνησαν, στον χώρο, το Βαρόμετρο της Δημοκρατικής Συνύπαρξης στην Τάξη, ένα ερωτηματολόγιο που δείχνει, εν κινήσει, την πρόοδο, ή όχι, των σχολείων μας σε θέματα δημοκρατίας.

Η υποστήριξη του πρότζεκτ από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών του 5ου ΓΕ.Λ., αλλά και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, ήταν καθοριστική. Χάρη σε όλους αυτούς, στήθηκε ένα αξέχαστο Erasmus party στο σχολείο μας, το βράδυ της Πέμπτης 12/03, με χορούς, φαγητά και τραγούδια.

H επιτυχία αυτού του πρότζεκτ δεν κρίνεται μόνο από την ολοκλήρωση των στόχων που είχαν τεθεί ως παραδοτέα έργα, δηλαδή τις διαφορετικές μεθοδολογίες συμπερίληψης. Αυτές πράγματι δοκιμάστηκαν, ως ασκήσεις, και πέτυχαν. Η επιτυχία αυτού του πρότζεκτ φαινόταν και τις στιγμές που δεν εργαζόμασταν απαραίτητα πάνω σε κάτι, αλλά περνούσαμε ουσιαστικό χρόνο ο ένας με τον άλλον. Οι νέοι μας έχουν μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουν με άλλους νέους στην Ευρώπη.

Το Erasmus τούς το χαρίζει αυτό.

Καλή αντάμωση Aiga, Sanita, Kristers, Edvards, Viktorija, Juana, Merche, Gabriela, Anabel, Ainhoa!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



