Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια

Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
27 Νοέ. 2025 14:43
Pelop News

Η ανακοίνωση του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών αναφέρει:

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, σχετικά με την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών της πόλης μας και ενισχύει ουσιαστικά την πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές και καθημερινές δραστηριότητές τους.

Η επιτυχής και άμεση εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει σαφή διαδικαστικά βήματα, συντονισμό και ενεργή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων. Από την πλευρά μας, δηλώνουμε απολύτως έτοιμοι να συμβάλλουμε, με τεχνικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις, ώστε το σύστημα επιδότησης να τεθεί σε εφαρμογή με τρόπο ρεαλιστικό, δίκαιο και αποτελεσματικό.

Σταθερή θέση του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών αποτελεί η στήριξη των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν και ζουν στην Πάτρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας και της διευκόλυνσης των μετακινήσεών τους, με ασφάλεια, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών θα συμμετάσχει ενεργά σε κάθε διάλογο και διαδικασία που απαιτείται, ώστε η πρωτοβουλία αυτή να υλοποιηθεί προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας συνολικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ