Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για το φοιτητικό εισιτήριο

Σύμφωνο βρίσκει το Αστικο ΚΤΕΛ Πάτρας, τη δημόσια πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από τον Δήμο Πατρέων ή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επισημαίονοντας σε ανακοίνωση: «Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει σημαντική στήριξη για τους φοιτητές και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε σχετικές πρωτοβουλίες».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο, επανέρχεται η συζήτηση για το κόστος διαβίωσης και μετακίνησης των φοιτητών στην Πάτρα. Δυστυχώς, οι περισσότερες τοποθετήσεις παραμένουν σε επίπεδο προτάσεων, χωρίς να γίνεται το αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση τους.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, αφουγκραζόμενες τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και λειτουργίας, έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε την τιμή του εισιτηρίου, ενώ παράλληλα διαθέτουμε μειωμένες τιμές σε κάρτες απεριόριστων διαδρομών τρίμηνης διάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούμε πλήρως με τη δημόσια πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστου Μπούρα, για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από τον Δήμο Πατρέων ή/και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει σημαντική στήριξη για τους φοιτητές και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών θα συνεχίσουν να υπηρετούν με συνέπεια το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας ποιοτικές και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη μας».

