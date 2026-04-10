Πάτρα: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε ιδιοκτήτη στα Βραχνέικα – Δυσκολεύει η διάνοιξη παράλληλου στην παραλιακή

Μία ιστορία αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας έχει εκτυλιχθεί τον τελευταίο μισό αιώνα στην περιοχή των Βραχνεΐκων, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση «δέσμευσε» την περιουσία συμπολίτη για να προχωρήσει στη διάνοιξη δρόμου, αλλά σήμερα μετά από απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα πρέπει να επιστραφεί το οικόπεδο στον ιδιοκτήτη του.

Προ πολλών ετών, η τότε κοινότητα Βραχνεΐκων είχε στο -κατά τα άλλα σωστό- σχεδιασμό της τη δέσμευση οικοπέδου για την διάνοιξη ενός δρόμου παράλληλου στην παραλιακή οδό Δεσποτοπούλου. Τα χρόνια πέρασαν, η κοινότητα Βραχνεΐκων μετατράπηκε, σε Δήμο Βραχνεΐκων και ο παλιός Δήμος ενώθηκε για τη δημιουργία του σημερινού Δήμου Πατρέων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ομως, στο μεσοδιάστημα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδικασία της πληρωμής του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει το δικαίωμα να «μπλοκάρει» τη διαδικασία ώστε να του επιστραφεί η ιδιοκτησία. Για να το καταφέρει όμως αυτό η ιδιοκτήτρια, χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια όπου αποφάσισαν προ εβδομάδων να επιβάλουν πρόστιμο 6.000 ευρώ στο κράτος αλλά και δόθηκε εντολή στο Δήμο Πατρέων να αποδώσει ελεύθερο το ακίνητο στην ιδιοκτήτρια έως τις 22 Απριλίου.

Ο συγκεκριμένος, πρώτος παράλληλος, στην παραλιακή δρόμος θα είχε σπουδαία χρησιμότητα, καθώς θα μπορούσε να λειτουργεί ως εναλλακτική οδός που θα αποφόρτιζε την κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και θα αύξανε τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, ενώ θα έδινε και τη δυνατότητα να μονοδρομηθούν η παραλιακή και ο πρώτος παράλληλος για ακόμα καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων.

ΕΝΑ ΔΙΣ

Ολα αυτά αναλύθηκαν στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο, όπου η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αλλά και της περιοχής των Βραχνεΐκων, κ. Αναστασία Τογιοπούλου εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες του θέματος που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν.

«Για να ανοίξει ένας δρόμος υπάρχουν πολλές διοικητικές διαδικασίες. Εμείς, από όταν αναλάβαμε το 2014, θέλαμε να προχωρήσει η διάνοιξη γιατί θα ανασάνει το κυκλοφοριακό, θα υπάρχει ζεύγος οδών κυκλοφορίας αλλά και περισσότεροι χώροι στάθμευσης. Γενικά όμως για τις διανοίξεις απαιτούνται πολλά χρήματα και προσωπικό. Για να γίνει αντιληπτό, σε όλο το Δήμο χρειαζόμαστε πάνω από 1 δις ευρώ για να διανοίξουμε δρόμους και πλατείες. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν» εξήγησε η κ. Τογιοπούλου και συνέχισε:

«Ο συγκεκριμένος δρόμος των Βραχνεΐκων δεν έχει ανοίξει και ακόμα δεν έχει όνομα. Μιλάμε για έναν δρόμο από το ύψος της βίλας του Γάλλου προς τα Βραχνέικα».

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε η κ. Τογιοπούλου είναι ότι λόγω των πολλών εκκρεμοτήτων που έρχονται από τα βάθη των χρόνων για ζητήματα διανοίξεων δρόμων, εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαθεί η σωστή ρυμοτομία της πόλης και της κάθε περιοχής.

«Δεν είχαν τηρηθεί στο παρελθόν οι προβλεπόμενες προθεσμίες πληρωμής για την ιδιοκτησία. Μιλάμε για διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν το 2000. Αρχικά υπήρχε διάθεση από την ιδιοκτήτρια να αποζημιωθεί, αλλά αργότερα όσο περνούσαν τα χρόνια άλλαξε άποψη. Οσο υπήρχε ο Δήμος Βραχνεΐκων δεν έγιναν διαδικασίες, το ίδιο έγινε και στο διάστημα 2011 έως το 2014. Από τότε που αναλάβαμε εμείς, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες που ήταν χρονοβόρες, ήρθαμε αντιμέτωποι με διαφορετικές γνωμοδοτήσεις υπουργείων και φτάσαμε στο σημείο, όπου ο ιδιοκτήτης προχωρούσε σε νομικά μέσα για να του επιστραφεί η ιδιοκτησία του. Πλέον, μετά από εισήγηση της νομικής μας υπηρεσίας, έπρεπε να αποδώσουμε το ακίνητο στον ιδιοκτήτη και να βρούμε άλλη λύση για τον παράλληλο δρόμο», επισήμανε η αντιδήμαρχος.

14 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

Την Τετάρτη, το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησε μία παλαιότερη απόφαση σχετικά με τη χάραξη του παράλληλου δρόμου στην παραλιακή, και τώρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ώστε ο δρόμος -αν ποτέ προχωρήσει και δεν σκαλώσει σε δικαστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια- να περάσει κυκλικά από την επίμαχη ιδιοκτησία, επηρεάζοντας 14 άλλες ιδιοκτησίες.

Αυτή η απόφαση θα περάσει ξανά από τον έλεγχο των σχετικών επιτροπών του υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα για να προχωρήσουν ανεμπόδιστα οι διαδικασίες θα πρέπει να τηρηθούν οι ασφυκτικές προθεσμίες αποπληρωμής των ιδιοκτητών. Να σημειωθεί πως οι 14 ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους αποκτούν βάρη ρυμοτομίας έχουν υποβάλει ενστάσεις.

«Η μεγάλη μας αγωνία είναι να μην ζήσουμε στο μέλλον αδιέξοδους δρόμους. Οι Δήμοι έχουν ασφυκτικές προθεσμίες για να δίνουν αποζημιώσεις σε ιδιοκτησίες με βάρη ρυμοτομίας. Από το 2020 που άλλαξε ο νόμος, έχουν το πάνω χέρι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Με μία απλή αίτηση μπορούν να κολλήσουν στον τοίχο τον κάθε Δήμο για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακόμη και σε δρόμους. Εμείς εξαντλούμε από νομικής άποψης τις περιπτώσεις για να σώσουμε δρόμους και πλατείες. Η περίπτωση των Βραχνεΐκων εξαντλήθηκε νομικά από την πλευρά μας», κατέληξε η κ. Τογιοπούλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ουσία του θέματος είναι ότι αποδεικνύεται, ότι ακόμα και να θέλει ένας Δήμος να βελτιώσει τις συνθήκες καθημερινότητας των πολιτών μίας περιοχής, το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο, η έλλειψη χρημάτων αλλά και η έλλειψη εργαζομένων, οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε αδιέξοδα. Τα Βραχνέικα, όπου έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται επιπλέον δρόμους εισόδου-εξόδου αλλά και θέσεις στάθμευσης, θα χρειαστεί να περιμένουν κι άλλα χρόνια μέχρι να ξεκολλήσουν οι εκκρεμότητες από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

«Παιδεύομαι 57 χρόνια»

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη, κατέθεσε την άποψή του ο κ. Γεωργόπουλος, του οποίου η οικογένεια δικαιώθηκε τελεσίδικα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Θέλω το κτήμα μου και την ιδιοκτησία μου. Παιδεύομαι 57 χρόνια. Το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε ολόκληρη την ιδιοκτησία μου περίπου από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τη θάλασσα. Δεν θέλω τίποτα άλλο» είπε χαρακτηριστικά στην παρέμβασή του στην προχθεσινή συνεδρίαση. Εως τις 22 Απριλίου, ο Δήμος θα πρέπει να του έχει αποδώσει χωρίς ρυμοτομικά βάρη την ιδιοκτησία και κάπως έτσι να λήξει οριστικά η ταλαιπωρία του.

«Τώρα θα καταστραφούμε εμείς»

Ωστόσο, η υπόθεση των Βραχνεΐκων πλέον αποκτά νέες προεκτάσεις, καθώς μετά την ευρωπαϊκή απόφαση, ο Δήμος σκοπεύει να περάσει τον παράλληλο δρόμο από διαφορετικά σημεία. Από τη νέα χάραξη θίγονται 14 ιδιοκτησίες. Ο κ. Παπαχαραλαμπόπουλος, του οποίου το οικόπεδο ρυμοτομήθηκε, τόνισε στο δημοτικό συμβούλιο: «Διαμαρτυρόμαστε γιατί καταστρέφεται εντελώς η δική μας περιουσία. Το ίδιο ισχύει και για τους γείτονές μας».

Αποκάλυψε δε ότι προσέφυγε στα δικαστήρια για την άρση της δικής του ρυμοτομίας, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει παρόμοια απόφαση, με την υπόθεση Γεωργόπουλου.

«Επρεπε να έχει αποζημιωθεί»

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχε και ο πρόεδρος της κοινότητας Βραχνεΐκων Γιάννης Παπαχρονόπουλος. «Επρεπε να έχει αποζημιωθεί ο κ. Γεωργόπουλος εδώ και χρόνια για να μην υπήρχε πρόβλημα. Τώρα θίγονται 14 άλλοι ιδιοκτήτες. Εμείς σαν κοινότητα λέμε να αποζημιωθεί ο κ. Γεωργόπουλος και να προχωρήσει η διάνοιξη του δρόμου» τόνισε.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή θα ήταν η λιγότερο χρονοβόρα και κοστοβόρα απόφαση, όμως τα λάθη των περασμένων δεκαετιών πλέον δεν επιτρέπουν την εφαρμογή της κι έτσι τα Βραχνέικα θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο να αποκτήσουν έναν παράλληλο δρόμο στην παραλιακή οδό Δεσποτοπούλου.

