Πάτρα: Το καλωσόρισμα του Πρύτανη στους νέους φοιτητές

Με ένα μακροσκελές, «ζεστό», αλλά και πρωτότυπο κείμενο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χρήστος Μπούρας καλωσορίζει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο δικό σας Πανεπιστήμιο και σας εύχομαι να έχετε μια χρονιά αντάξια των προσδοκιών σας.

Με την έλευσή σας στο τμήμα σπουδών σας, είναι αναγκαίο να έχετε κατά νου ότι ΣΗΜΕΡΑ ανοίγει μία νέα πόρτα στη Ζωή σας, την οποία σας παροτρύνω να την ανοίξετε διάπλατα.

Η περίοδος των φοιτητικών σας χρόνων είναι σταθμός για τη μετέπειτα ζωή σας. Όχι μόνον γιατί θα αποκτήσετε γνώσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο προετοιμάζοντας με καθοριστικό τρόπο την ποιότητα της ζωής σας ως ενηλίκων, αλλά και γιατί θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις της κοινωνικής σας αντίληψης και της συναισθηματικής σας υπόστασης. Η μεταξύ σας δυναμική διάδραση και η αλληλεπίδρασή σας με όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ένας σημαντικός άξονας συγκρότησης της ταυτότητάς σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο της «ανακάλυψης» του κόσμου και της επαναστατικής σας προδιάθεσης, για να δημιουργήσετε τους καλύτερους δυνατούς όρους κοινωνικοποίησης και εξωστρέφειας.

Αντιμετωπίστε δυναμικά τις δυσκολίες της εποχής μας, με εγρήγορση απέναντι στα κοινά μας προβλήματα αλλά και με σεβασμό στις αξίες του Ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας. Ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών σας υπόσχομαι πως όλοι μας θα σταθούμε δίπλα σας με ορθολογισμό και πνεύμα αλληλεγγύης.

Προστατεύστε και σεβαστείτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και αυτό το ακαδημαϊκό έτος θα τα καταφέρουμε όλοι ΜΑΖΙ, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ενότητας, επιμονής, αλληλεγγύης και υπομονής.

Μείνετε μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και φαινόμενα λαϊκισμού. Διάλογος, συγκλίσεις και έντιμοι συμβιβασμοί είναι ο δρόμος της προόδου. Καταδικάστε τα όποια φαινόμενα βίας είτε αυτά είναι λεκτικά είτε σωματικά.

Η εποχή μας είναι εποχή που τα παραδοσιακά εργαλεία σκέψης και ανάλυσης δεν μπορούν να απαντήσουν. Κυριαρχεί ο εγωισμός και οι ένοχες σιωπές. Χρειάζονται λοιπόν νέες προσεγγίσεις και αλλαγή σκέψης και παραδείγματος. Τολμήστε να σκεφθείτε διαφορετικά και ανατρεπτικά. Θυμηθείτε τα λόγια του Ν. Καζαντζάκη,

Αφεντικό σε συμπαθώ πάρα πολύ.. Έχεις τα πάντα εκτός από λίγη τρέλα.. Και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται λίγη τρέλα… Αλλιώς δεν μπορεί να σπάσει το σκοινί και να ελευθερωθεί.

Μη διστάσετε να κοιτάξετε πέρα από τις γραμμές στους ορίζοντες και να μας αμφισβητήσετε. Εκεί είναι η Ζωή!

Σας εύχομαι ένα θαυμάσιο ταξίδι όχι μόνον στον κόσμο της Εκπαίδευσης, της Παιδείας, της Γνώσης, αλλά και του Πολιτισμού.

Μην ξεχάσετε ποτέ ότι αυτός που δεν έχει κάνει λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο.

Αν σας πουν δεν μπορείς να απαντήστε κοίτα με να μαθαίνεις.

Diem carpe λοιπόν και αδράξτε την ευκαιρία στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται τώρα!»

Και κλείνει το μήνυμά του με τους στίχους των Pink Floyd – Another Brick in the Wall

….Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση

We don’t need no education

Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο σκέψης

We don’t need no thought control

Όχι σκοτεινός σαρκασμός στην τάξη

No dark sarcasm in the classroom

Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα

Teacher, leave them kids alone