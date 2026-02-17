Πάτρα: Το παντοπωλείο της γειτονιάς εξελίχθηκε – Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος στην «Π»

Ολο και περισσότερο σπανίζει η εικόνα του παραδοσιακού μικρού καταστήματος της γειτονιάς, με τα προσαρμοσμένα στους κατοίκους ευέλικτα ωράρια, καθώς και τους φιλικούς εργαζόμενους. Πρόκειται για μια ανεπιστρεπτί εξάλειψη ενός ολόκληρου είδους καταστήματος και του αντίστοιχου επιχειρηματικού κλάδου; Ή μήπως είναι απλώς μια μετατροπή σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο παντοπωλείου, σμιλευμένου στις ανάγκες και -κυρίως- τις πιέσεις της ελεύθερης αγοράς;

Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Παραδοσιακό Παντοπωλείο» μοιράστηκε με την «Π» την εμπειρία και τις απόψεις του, αναφορικά με το περίπλοκο «παζλ» μεταβλητών της σύγχρονης αγοράς και της λιανικής.

ΕΡ. Πόσο δύσκολη ήταν η μετάβαση από το πρώτο σας παραδοσιακό παντοπωλείο στη δημιουργία υποκαταστήματος και αργότερα αλυσίδας;

Η μετάβαση από το πρώτο παραδοσιακό παντοπωλείο σε υποκαταστήματα ήταν δύσκολη, διότι είχα να αντιμετωπίσω τη γραφειοκρατία του κράτους. Με αποτέλεσμα, μετά την άδεια λειτουργίας που παίρναμε σε κάθε άνοιγμα νέου υποκαταστήματος από τον δήμο, οι υπηρεσίες που έρχονταν μετά για τον έλεγχο και για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος (ΕΦΕΤ, Υγειονομικό, Επιθεώρηση), κάθε φορά να ζητούν και κάτι καινούργιο και να πηγαίνουμε δύο και τρεις φορές στην εκάστοτε υπηρεσία.

ΕΡ. Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος στον χώρο των convenience stores (καταστήματα ευκολίας). Πόσο επηρεάζουν την τοπική αγορά λιανικής τα μεγάλα franchise (πολυεθνικά είναι πανελλήνια) που εισέρχονται κάθε τόσο στην πόλη μας;

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι πολυεθνικές προσπαθούν να μην πάρεις από το μερίδιό τους και μπεις στα πόδια τους και μοιραστεί ο τζίρος. Οι πολυεθνικές που εισέρχονται στην πόλη μας με τα franchise σίγουρα δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στα καταστήματα ευκολίας, διότι έχουν διευρυμένο ωράριο και αυτά. Το κέρδος των μικρών τοπικών καταστημάτων ευκολίας ήταν το διευρυμένο ωράριο που έχουν.

ΕΡ. Είναι δυνατόν οι αλυσίδες μικρών καταστημάτων λιανικής να κρατήσουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ;

Οι μικρές αλυσίδες εάν έχουν καλή οργάνωση, καλή στρατηγική, ναι, μπορούν να κρατήσουν σε βασικά προϊόντα τις ίδιες τιμές με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Διότι ο καταναλωτής θυμάται τα 30-40 βασικά προϊόντα που χρησιμοποιεί καθημερινά και κάνει σύγκριση. Οι μικρές αλυσίδες έχουν και μικρότερο κόστος από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

ΕΡ. Τα στοιχεία για το 2025 έχουν δείξει αύξηση του τζίρου των μικρών οργανωμένων καταστημάτων (έως 400m²) κατά 6,9%. Είναι κάτι το οποίο έχετε παρατηρήσει και ο ίδιος στη δική σας αλυσίδα;

Ναι έτσι είναι, διότι είχε αυξηθεί η επισκεψιμότητα το 2025. Αυτό οφείλεται στην καλή οργάνωση, τη φιλική εξυπηρέτηση, τις προσιτές τιμές και την ευκολία του ωραρίου.

ΕΡ. Πολλοί λένε πως το μοντέλο των μίνι μάρκετ και των παντοπωλείων της γειτονιάς φαίνεται παρωχημένο και σβήνει οριστικά. Ποια είναι η άποψή σας; Πέθανε όντως ή μήπως εξελίχθηκε σε κάτι άλλο;

Το παλιό παντοπωλείο είχε μια αποχώρηση για κάποια χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως εξελίχθηκε, γιατί εκσυγχρονίστηκε και αυτό, με προϊόντα, υπηρεσίες οργάνωση και λύσεις αναγκών του καταναλωτή. Είναι ένα θετικό βήμα, διότι οι ιδιοκτήτες είναι τοπικοί επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα τα χρήματα να μένουν στον τόπο μας.

