Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ

Με πανηγυρικό τρόπο το βράδυ  της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εύρεση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, Τον Κρυμμένο Θησαυρό βρήκε το πλήρωμα  60 («Λευκέδες»)  με υπεύθυνο τον Κώστα Κριτσώνη,  μετά από έντονο ψάξιμο που είχε διάρκεια 2 ώρες, από τις 7.15μμ έως τις 9.10μμ.

Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
16 Φεβ. 2026 17:46
Pelop News

Το πλήρωμα 60-«Λευκέδες» ήταν αυτό που βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό, ρίχνοντας την αυλαία των δράσεων του φετινού συναρπαστικού παιχνιδιού που επιφύλαξε πλήθος συγκινήσεων, απροόπτων και εμπειριών στους κυνηγούς-μέλη των πληρωμάτων αλλά και θεαματικές στιγμές στους ανυποψίαστους Πατρινούς αναστατώνοντας με καρναβαλικό τρόπο την πόλη.

Με πανηγυρικό τρόπο το βράδυ  της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εύρεση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, Τον Κρυμμένο Θησαυρό βρήκε το πλήρωμα  60 («Λευκέδες»)  με υπεύθυνο τον Κώστα Κριτσώνη,  μετά από έντονο ψάξιμο που είχε διάρκεια 2 ώρες, από τις 7.15μμ έως τις 9.10μμ.

Τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό, βρήκαν οι νικητές σε ένα ντουλάπι της αίθουσας 7 στον πρώτο όροφο του παλαιού Δημαρχείου Πατρών. Ο θησαυρός ήταν μια σφραγίδα με τον θεό Διόνυσο που συνδεόταν με τη χαμένη σφραγίδα της Λεγεώνας από τη δράση πλοήγησης «CAAP» του φετινού παιχνιδιού που είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Οι κυνηγοί διένυσαν μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη περιπέτεια και διαδοχικούς σταθμούς-κοντρόλ σε όλη την πόλη που την αναστάτωσαν καρναβαλικά. Τα 4 πρώτα διαδοχικά σημεία-κοντρόλ που προέρχονταν από τα «Φέρτε του Συλλέκτη» (ζητούμενα προηγούμενων ημερών του Παιχνιδιού) ήταν το Παλαιό Γκάζι-παλαιότερος χώρος κατασκευής των αρμάτων, πρώην Λαδόπουλου, το Ρωμαϊκό Ωδείο, στην οδό Γερμανού που βρισκόταν το παλαιό τυπογραφείο Αλεξάκη και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Από εκεί με διάφορους συνδυασμούς και συντεταγμένες και μέσω γρίφων οδηγούνταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και στη συνέχεια διαδοχικά στην προτομή του Φιλοδασικού Άγγελου Ρηγόπουλου στο Δασύλλιο, στην οδό Αμερικής στον Νέο Δρόμο, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου & Ρήγα Φεραίου που βρισκόταν το παλαιό ξενοδοχείο «Ελλάς» και τέλος στη συμβολή των οδών Καλομοίρη & Νοταρά. Ο τελικός προορισμός ήταν το παλαιό Δημαρχείο Πατρών όπου βρισκόταν κρυμμένος ο 61ος Θησαυρός.

Το πλήρωμα 60 είναι λοιπόν ο νικητής του βραβείου «Άλκης Στέας» που σχετίζεται με την εύρεση του Κρυμμένου Θησαυρού και το οποίο θα παραλάβει στην απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7μμ  στο Royal Theater Patras.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού της εύρεσης, από τις 6μμ έως τις 7μμ είχε ολοκληρωθεί η παράδοση Σακούλας των πληρωμάτων στα Παλαιά Σφαγεία με 70 πληρώματα να παραδίδουν σακούλα.

Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Το «χακί καλάθι» και η συνέπεια Δένδια για την Πάτρα
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ